Coupe du monde 2022 : quel sera le décalage horaire entre la France et le Qatar ?

Crédit : Qatar’s Supreme Committee for Delivery and Legacy / AFP

À quelle heure a lieu le match d'ouverture entre le pays hôte et l'Équateur ? Les Bleus jouent-ils en soirée ou plus tôt ? L'imminence du coup d'envoi de la Coupe du monde (20 novembre-18 décembre) au Qatar ravive les appels au boycott mais aussi des questions beaucoup plus pratiques afin de s'organiser pour ne rien rater des rencontres.

À partir du dimanche 30 octobre, date du passage à l'heure d'hiver en France, le décalage horaire avec le Qatar sera de deux heures de moins, contre une auparavant. Concrètement, il sera 17h à Paris et 19h à Doha quand débutera le 22e Mondial masculin de de football, le premier organisé au Moyen-Orient, le dimanche 20 novembre.

Du mardi 22 au lundi 28 novembre, il y aura quatre matches par jour à 11h, 14h, 17h et 20h heure française, 13h, 16h, 19h et 22h heure locale. L'équipe de France (groupe D) débutera le mardi 22 à 20h face à l'Australie, enchaînera le samedi 26 à 17h contre le Danemark et terminera sa phase de poules à 16h le mercredi 30.

Si les Bleus terminent 1ers de leur groupe, ils joueront leur 8e de finale le dimanche 4 décembre à 16h heure française. En cas de 2e place ce sera le samedi 3 à 20h. La finale est programmée le dimanche 18 décembre à 16h heure française.

