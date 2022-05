DOCUMENT RTL/M6 - Lloris souhaite "que les joueurs puissent avoir leur mot à dire" sur les droits à l'image

Avant de retrouver la compétition avec l'équipe de France dans le cadre de la Ligue des Nations, avec quatre matches au programme en 10 jours début juin - France-Danemark le 3, Croatie-France le 6, Autriche-France le 10 et France-Croatie le 13 -, Hugo Lloris s'est exprimé sur les droits à l'image au micro de Philippe Sanfourche pour RTL et M6. Le sujet était remonté à la surface lors du dernier rassemblement par la voix de Kylian Mbappé.

"Il y a des choses forcément à rectifier", admet le gardien et capitaine des champions du monde, qui assure que "nous sommes tous sur la même longueur d'ondes, Kylian le premier. Il est prévu qu'on se rencontre (avec le président de la FFF Noël Le Graët, ndlr) et qu'on trouve les solutions. Mais je crois que les choses, si elles sont faites de façon intelligente, il n'y aura pas besoin d'aller plus loin".

"Ça fait déjà trop de bruit, poursuit l'homme de 35 ans, mais quelque part on peut comprendre la situation de Kylian, qui a une dimension très très importante dans le monde du football, pas seulement en France, et il a le souci sur l'utilisation de son image. Mais ça concerne également tous les joueurs sélectionnables, et je crois qu'il est important de le mettre à jour, mais encore une fois, sans créer de problème. C'est juste trouver des solutions pour que tout le monde soit gagnant", y compris les partenaires, "mais que les joueurs puissent avoir leur mot à dire".

En revanche, Hugo Lloris, comme les autres joueurs, ne souhaite pas revenir sur la notion de partage équitable des recettes liées aux droits à l’image collective. Sur ce point, le gardien des Spurs de Tottenham reste sur la même ligne que Noël Le Graët.

