On l'oublie parfois car on n'a pas un œil attentif sur l'Amérique du Sud. D'autant qu'on est plus enclin à regarder le Brésil et son Joga Bonito, son attaque de feu, son "foot samba" qui pourtant n'a pas remporté la Coupe du Monde depuis 2002. Mais sur le terrain, avançant dans l'ombre du voisin et rival, l'Argentine arrivera au Qatar avec le costume d'épouvantail. Autour d'un Lionel Messi qui grillera sont ultime joker afin de remporter le prestigieux trophée, l'Albiceleste a été construite avec de la rigueur, de la rudesse, mais aussi énormément de talents.

En chiffres, les hommes de Lionel Scaloni restent sur 35 matchs sans défaite. Au passage, ils ont dominé le Brésil 1-0 en finale de la Copa America, ce qui a permis à Messi de rafler son premier titre avec la sélection, et l'a sans doute libéré d'un poids considérable. En ne perdant pas leurs trois prochains matchs, en poule de Coupe du Monde, les Argentins établiraient même un nouveau record d'invincibilité.

La "garra" est de retour

Plus globalement, et depuis la défaite en huitième de finale du Mondial 2018 face à la France, la sélection a été reconstruite avec un mélange de talents incontestables et de rigueur qui sied tout autant à la tradition locale. Les classes d'âges sont également panachées, à l'image de la charnière centrale Otamendi, 34 ans et qu'on croyait perdu, et Lisandro Martinez, 24 ans et qui devient le patron du "back four" de Manchester United, après 3 saisons à l'Ajax. Sur les côtés, Nahuel Molina (24 ans, Atlético de Madrid) et Nicolas Tagliafico (32 ans, Lyon), forment là aussi un duo entre fougue et maîtrise.

Surtout, la "garra" - un état d'esprit qui transcende les joueurs sous le maillot albiceleste - est de retour, et elle transforme certains joueurs moyens en club en soldats intraitables en sélection. Ainsi, un Leandro Paredes (ex-PSG, prêté à la Juventus) reste précieux en tant que régulateur au milieu. À son côté, Rodrigo de Paul est un taulier de l'Atlético Madrid et fourni un volume de jeu considérable. Giovanni Lo Celso (Tottenham), Exequiel Palacios (Leverkusen), Guido Rodriguez (Betis) et autres Alexis Mac Allister (Brighton) fournissent à Scaloni une pelletée de joueurs prêts à se sacrifier et à "salir le short" pour laisser les artistes s'exprimer.

Car oui, en effet, cette équipe est moins clinquante que d'autres alignées durant les 10 dernières années, mais elle est plus équilibrée, plus solide, plus cohérente, avec un ADN commun. Jamais Lionel Messi n'a ainsi eu une équipe aussi dévouée et construite pour le mettre dans les meilleurs conditions.

Le collectif au-dessus de tout, et au service de Messi

L'attaquant du PSG est épanoui et s'entend à merveille avec Di Maria, mais surtout avec Lautaro Martinez, la perle de l'Inter. Joueur à l'abattage considérable, il est d'un talent fou au moment d'offrir des solutions aux passeurs et libérer des espaces par ses courses incessantes.

En somme, l'Interiste est le parfait attaquant pour jouer avec Leo Messi, un peu à l'image d'un Luis Suarez au FC Barcelone, mélange de talent pur et de garra viscérale. Joaquin Correa ou Nicolas Gonzalez viennent aussi compléter cette escouade offensive "Messi compatible". Paolo Dybala, immense talent, a appris lui aussi à se mettre au service du patron argentin.

Scaloni ne faisant pas de cadeau, et ayant posé un cadre strict avec le collectif au-dessus de tout, les égos sont sommés de se mettre en retrait. Et ça marche. L'Argentine arrive donc avec peu de paillettes, mais des certitudes qui pourraient bien faire vaciller les adversaires. À noter que le groupe de l'Albiceleste croisera en huitième de finale avec celui de la France. Si les Bleus sont passés il y a 4 ans, dans un match fou et avec une Argentine peu organisée, il serait sage cette fois-ci d'éviter de croiser sa route.

