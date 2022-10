INVITÉ RTL - Coupe du Monde Qatar : "Quelque chose ne sonne pas juste", pointe Yannick Noah

Yannick Noah était l'invité de RTL à l'occasion de la sortie de son douzième album La Mafrée. Le chanteur, qui se produira sur la scène de L'Olympia les 12, 13 et 14 décembre 2022, a ajouté qu'il n'était "pas sûr" de regarder la Coupe du Monde en partie à cause de son programme chargé, mais pas uniquement. "Je suis en tournée, il y a beaucoup de matchs", justifie-t-il.

Mais le dernier Français vainqueur de Roland-Garros pointe qu'"avec cette Coupe du monde au Qatar, il y a quelque chose qui grince, qui ne sonne pas juste." Yannick Noah ne pense pas que ce soit démagogique de dire cela à propos du Qatar uniquement parce que finalement la compétition "va avoir lieu". "On a le droit de réagir, on a le choix", indique-t-il. Et d'ajouter : "Malgré la passion qu'on a pour le football. Le prix payé est un peu cher."

De nombreuses ONG, à l'image d'Amnesty International, ont pointé plusieurs points noirs lors de l'organisation et de la préparation de la Coupe du Monde. Outre l'empreinte écologique qui s'annonce colossale, le bilan humain lors des travaux liés au Mondial se compte en milliers de morts selon plusieurs sources, dont un comptage du Guardian établi via les chiffres des ambassades des travailleurs étrangers qui ont péri.

