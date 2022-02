Coupe de France : Versailles ne joue pas à domicile, "c'est grotesque et ridicule", fustige Praud

Après sa victoire aux tirs au but face à Bergerac, les amateurs du FC Versailles affronteront l'OGC Nice, actuellement troisième de Ligue 1, à l'Allianz Riviera, en demi-finale de la Coupe de France. La rencontre aurait dû se jouer à Versailles dans les Yvelines mais ne disposant pas des infrastructures adéquates pour accueillir une telle opposition, l'outsider de la compétition devra jouer à l'extérieur.



"On a le Parc des Princes, on a la Stade de France, on a Charléty, on a Jean Bouin... On a 10 stades en Ile-de-France et les Versaillais sont obligés d'aller jouer à Nice", s'est insurgé Pascal Praud dans Les Auditeurs ont la parole ce jeudi 17 février. "Pourquoi Versailles ne joue pas sur son terrain ? Parce qu'il n'est pas homologué ?, questionne l'animateur. Je trouve ça dommage puisque la magie de la Coupe de France c'était bien. Versailles doit jouer à Versailles c'est un combat que je vais mener."

Pascal Praud a ensuite lu en direct un message de Christian Ollivier, chef de service des sports de RTL : "Versailles ne peut pas jouer à domicile car il est interdit avec les projecteurs d'éclairer la chambre du Roi dans un rayon de 5 km". "C'est incroyable ! Ça devrait être la Une des journaux tellement c'est grotesque et ridicule", a-t-il déploré.