Europa League : quand reverra-t-on Lyon et Monaco ?

Le Lyonnais Moussa Dembélé et le joueur de Brondby Kevin Tshiembe le 25 novembre 2021 au Danemark

Comme la Ligue des champions (C1), la Ligue Europa (C3) et la Ligue Europa Conférence (C4) sont bien de retour cette semaine, après deux mois de pause. Deux jours après la victoire sur le gong du PSG face au Real Madrid en 8e de finale aller de la plus prestigieuse des trois compétitions, Marseille se frotte jeudi 17 février (21h) aux Azerbaïdjanais de Qarabag dans la dernière née des coupes de l'UEFA.

Pour l'OM, reversé de C3 en C4 en tant que 3e de groupe - la C2, Coupe des vainqueurs de coupes, a disparu en 1999 -, il ne s'agit pas encore des 8es en matches aller-retour, mais de 16es au nom officiel de barrages. S'ils se qualifient, les hommes de Jorge Sampaoli rejoueront les jeudis 10 et 17 mars, comme un autre club français, Rennes, qui a terminé 1er de son groupe de Ligue Europa Conférence et est exempté de ces barrages.

La situation est identique pour les deux clubs de L1 encore en lice en Ligue Europa (ou Europa League) : invaincus en phase de poules, Lyon et Monaco ont décroché deux des huit tickets directement qualificatifs pour les 8es de finale, dont le tirage au sort aura lieu le vendredi 25 février. L'OL comme l'ASM retrouveront les 10 et 17 mars un vainqueur de barrages et ne pourront pas s'affronter à ce stade de la compétition.

Du beau monde en Europa League

De belles affiches sont au programme des barrages de la C3 jeudi 17 et jeudi 24 février, à commencer par le choc FC Barcelone-Naples, dont le vainqueur fera figure d'épouvantail. Le FC Porto se frotte à la Lazio Rome, le Borussia Dortmund aux Glasgow Rangers, le Zénith Saint-Pétersbourg au Bétis Séville, le Séville FC au Dinamo Zagreb, le RB Leipzig à la Real Sociedad, l'Atalanta Bergame à l'Olympiakos et le Sheriff Tiraspol à Braga.