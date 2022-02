Zouma accusé de maltraitance : pour Pascal Praud "ce lynchage peut faire peur"

Après la publication dans laquelle on voit Kurt Zouma en train de frapper violemment son chat, le défenseur français de West Ham se retrouve dans la tourmente médiatique. Après avoir été sanctionné par son club, perdu des sponsors et la garde de ses chats, et été hué par les supporters, c'est au tour de Didier Deschamps de réagir. Le sélectionneur de l'équipe de France de football a fustigé le comportement de l'international français ce mercredi 9 février, le jugeant "inadmissible et intolérable."

"Ce qu'il a fait c'est ignoble, inhumain, condamnable", a commenté Justin dans Les Auditeurs ont la parole ce jeudi 10 février. "Son club lui a infligé une amende de 300.000 euros, la garde des chats lui a été retirée c'est l'essentiel", estime-t-il.

Quant à la sélection nationale, "les joueurs montrent un exemple (...) il faut qu'il ait je pense au moins une suspension temporaire, ce garçon ne doit plus venir en équipe de France." Pour Pascal Praud, "il faut une sanction mais faut peut être pas non plus l'interdire à jamais." Et de poursuivre : "Je ne pensais pas que Didier Deschamps interviendrait dans le débat. À mon avis il ne sera pas au prochain rassemblement."

Dans cette affaire, l'animateur déplore "le lynchage" qui "peut faire peur de temps en temps (...) il a été hué d'une manière très forte à West Ham." "Ce qui pouvait se faire il y a 10 ans, aujourd'hui ça choque, rappelle-t-il. Est-ce que tu as le droit de temps en temps à une erreur de comportement ? En tout cas, j'espère qu'il a honte."