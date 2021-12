Ligue des champions : PSG-Manchester United et Lille-Chelsea en 8es de finale

Mbappé et Verratti à la lutte avec Rashford le 12 février 2019 à Old Trafford

Comme lors de la saison 2018-2019, le PSG affrontera Manchester United en 8es de finale de la Ligue des champions en février et mars prochains, un tirage plutôt clément pour le club de la capitale qui évite le Bayern Munich, le Real Madrid ou Liverpool. À l'inverse, Lille ne pouvait pas tomber plus mal, sur le papier, avec Chelsea, tenant du titre.

Paris-United, cela signifie en théorie un nouveau chapitre du duel entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, loin de l'Espagne cette fois, mais aussi des retrouvailles entre les Parisiens et l'attaquant uruguayen Edinson Cavani. Il y a trois saisons, le PSG de Thomas Tuchel s'était imposé 2-0 à Old Trafford au match aller avant de vivre un cauchemar au retour : défaite 3-1, avec un penalty encaissé à la 94e minute.

Cette saison, les Mancuniens de l'Allemand Ralf Rangnick, qui a pris la suite de Ole Gunnar Solskjaer le 29 novembre, ont terminé 1ers de leur groupe devant Villareal, l'Atalanta Bergame et les Young Boys Berne. En championnat, ils occupent la 5e place à 11 longueurs du leader Manchester City, avec cinq défaites en 16 matches.

Lille recevra au retour

De son côté, le Losc, champion de France en mai dernier et 1er de sa poule, hérite donc de l'épouvantail du chapeau 2, le Chelsea de Thomas Tuchel. Les Blues ont été devancés sur le fil dans leur groupe par la Juventus en raison d'un nul (3-3) à Saint-Pétersbourg. En Premier League, ils sont à la lutte pour le titre (3es) avec les Citizens et Liverpool.

Les matches aller de ces 8es de finale se dérouleront les mardi 15, mercredi 16, mardi 22 et mercredi 23 février (les dates seront communiquées dans l'après-midi), les matches retour les mardi 8, mercredi 9, mardi 15 et mercredi 16 mars. Paris recevra au Parc des Princes avant de se rendre à Old Trafford ; Lille ira à Stamford Bridge et jouera le retour à domicile à Pierre-Mauroy.

Choc Bayern-Atlético

Parmi les autres affiches, il y aura un choc entre le Bayern Munich et l'Atlético de Madrid, avec un duel entre Benjamin Pavard, Lucas Hernandez et Benjamin Pavard d'un côté, Antoine Griezmann et Thomas Lemar de l'autre. Belle affiche également entre l'Inter Milan et l'Ajax Amsterdam.



Le Real Madrid a hérité du Benfica Lisbonne, Manchester City de Villareal, Liverpool de Salzbourg, la Juve du Sporting Portugal. La finale est saison prévue le samedi 28 mai à Saint-Pétersbourg, en Russie.

Toutes les affiches des 8es :

Benfica - Real Madrid

Villareal - Manchester City

Atlético de Madrid - Bayern Munich

Salzbourg - Liverpool

Inter Milan - Ajax Amsterdam

Sporting Portugal - Juventus Turin

PSG - Manchester United

Chelsea - Lille

Revivez le tirage :

12h20 - La Juventus pour le Sporting Portugal, le PSG va donc hériter de Manchester United et Lille de Chelsea.



12h19 - L'Inter Milan pour l'Ajax Amsterdam.



12h17 - Liverpool va se frotter à Salzbourg. Il reste l'Ajax, la Juve et Manchester United pour Paris.



12h16 - Le Bayern Munich hérite de l'Atlético de Madrid.



12h14 - Villareal pour Manchester City.



12h12 - Première boule tirée : Benfica. Le club portugais affrontera le Real Madrid.



12h10 - Présentation des modalités de ce tirage.



12h08 - L'ancien attaquant russe Andrey Arshavin va participer au tirage au sort. La finale aura lieu l'an prochain à Saint-Pétersbourg.



12h05 - Entrée en scène du secrétaire général de l'UEFA Giorgio Marchetti.



12h01 - Début de la cérémonie, présentée par Pedro Pinto, avec un retour en images sur les 16 qualifiés.



11h54 - Avec 11 points, autant que le PSG, Lille a terminé 1er de son groupe devant Salzbourg (10), le Séville FC (6) et Wolfsburg (5).



11h41 - Parmi ses six adversaires potentiels, il y en a un seul que Paris n'a jamais affronté dans un duel à élimination directe : l'Ajax Amsterdam.



11h32 - Le tirage au sort des 8es de la C1 sera suivi par celui des barrages de la Ligue Europa (13h), qui ne concernent ni Lyon ni Monaco, déjà qualifiés pour les 8es de finale. Mais il y aura le FC Barcelone, reversé en C3 après sa 3e place de groupe, Séville, Dortmund, le RB Leipzig et Porto, autant d'équipes qui misent sur cette compétition pour réussir leur saison.



11h23 - Le PSG est qualifié pour les 8es de finale pour la 10e saison de suite. Lille y est présent pour la deuxième fois de son histoire après la saison 2006-2007. À l'époque, le Losc était tombé sur Manchester United (0-2 sur l'ensemble des deux matches).



11h15 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous.