publié le 19/05/2021 à 20:15

Disputée dans un Stade de France à huis clos, la 104e finale de la Coupe de la France ne restera ni dans les annales ni dans les mémoires. Mais les Parisiens et Kylian Mbappé en tête s'en moquent. L'important était de l'emporter, ce qu'ils ont fait sans briller mais sans vraiment trembler non plus face à Monaco (2-0), mercredi 19 mai.

Paris décroche une coupe de plus depuis l'arrivée des Qataris en 2011 : aux six dans la défunte Coupe de la Ligue s'ajoute désormais six autres en Coupe de France, sur les sept dernières éditions - seul Rennes a créé ce qu'il convient d'appeler un exploit en 2019. Cela fait 14 au total, record amélioré.

Mbappé s'est échappé par un dribble sur une question sur l'éventuelle conquête de la 15e la saison prochaine, ce qui signifierait qu'il a prolongé son contrat. Mais l'homme de cette finale a tour de même parler d'un titre qui compte avec "l'un des plus grands clubs du monde, le plus grand club de France".

Mbappé, passe décisive, but du KO

S'il n'a pas éclaboussé le match de son talent et a même disparu des radars en fin de première première période et durant la majeure partie de la seconde, le champion du monde français a fait une nouvelle fois fait la différence dans une rencontre chargée d'enjeux, alors que Neymar, finalement suspendu, s'est assis en tribunes.

19e minute : le défenseur monégasque Axel Disasi manque son contrôle sur une passe latérale de son gardien. Mbappé sent le coup, récupère le ballon profite d'un contre favorable et centre en retrait pour Mauro Icardi qui n'a plus qu'à pousser le ballon du droit dans le but vide pour l'ouverture du score.

80e : Monaco pousse, s'est installé dans le camp parisien, Kovac a effectué ses cinq changements pour tenter, a minima, d'arracher la prolongation. Le moment choisi par Mbappé pour rappeler, en deux minutes, qu'il peut faire basculer la rencontre. D'abord sur un lob lointain repoussé par la barre. Puis sur un piqué du gauche chirurgical, au fond des filets de Majecki, sur un service de Di Maria (81e).

Nouvelle facette du PSG version Pochettino

Fin du suspense. Monaco ne mettra pas fin à 30 ans de disette en Coupe de France, et ne battra pas le PSG une troisième fois en autant de rencontres cette saison après le 3-2 renversant à l'aller en Ligue 1 et le 0-2 plein de maîtrise au Parc des Princes au retour. Solide derrière, collectivement, l'équipe de Pochettino a maîtrisé sa partition. Une autre facette de ce que l'entraîneur argentin peut apporter au PSG.

Paris peut maintenant se projeter tranquillement vers la dernière journée de Ligue 1. Cette victoire en Coupe lui ôte un peu plus de pression. À Brest, à la lutte pour le maintien, l'essentiel sera de prendre au moins un point pour sécuriser la 12e place, synonyme de phase de poules de Ligue des champions en septembre prochain.

Gagner à Brest en espérant un faux-pas Lillois

Mais forcément, Mbappé, cette fois accompagné de Neymar, ira chercher les trois points en Bretagne. Et si Lille ne s'impose pas à Angers dans le même temps, dimanche 23 mai (21h), il y aura une belle surprise au bout. De son côté, Monaco sera à Lens avec l'ambition première de rester à la 3e devant Lyon, qui reçoit Nice.

Le film de la soirée :

23h10 - C'est terminé, le PSG conserve la Coupe de France, qu'il a désormais remporté 14 fois (record amélioré). Les joueurs se réunissent en rond et chantent "Campeones", champions. Icardi a ouvert le score à la 19e sur un service de Mbappé, qui a plié l'affaire à la 81e.Paris n'a pas livré un match flamboyant mais l'essentiel est là : la victoire et un nouveau trophée.



93e - Faute sur Herrera, les derniers espoirs monégasques s'éteignent.



91e - Encore un Parisien pour contrer une frappe monégasque.



90e - 3 minutes de temps additionnel.



90e - Di Maria cède sa place à Sarabia.



87e - Premier carton jaune du match adressé à Marquinhos.



86e - Corner en faveur du PSG, qui se dirige vers un 14e succès dans l'épreuve. Majecki s'empare du ballon sans soucis.



85e - Erreur défensive de Paris pas exploitée par Monaco.



81e - LE BUT DU BREAK POUR LE PSG. 0-2. Il est signé... Mbappé. Parfaitement servi dans la surface par Di Maria, le Français conclut d'un piqué du gauche chirurgical. Sans doute le but du KO.



80e - Mbappé tente le lob des 35 m, ça se termine sur la barre du gardien de Monaco. Quelle inspiration, mal payée.



79e - Tchouaméni tente la volée de l'extérieur de la surface, c'est au dessus des buts de Navas. Dans la foulée, Kean et Herrera prennent la place de Icardi et Paredes.



77e - Accélération, justement, de Mbappé côté gauche, il est repris par la défense monégasque.



76e - Nouvelle faute de Sidibé sur Mbappé, très peu en vue dans cette deuxième période.



73e - Les deux derniers changements de Monaco : Volland et Disasi sortent, Fabregas et Badiashile entrent. Pochettino, lui, a encore quatre changements possibles.



71e - Arrêt plein d'autorité de Navas sur une reprise de Diatta dans la surface parisienne.



69e - Le centre de Martins est repoussé par la transversale de Navas. Monaco est dans un temps fort. Les Parisiens ne ressortent plus.



67e - Premier changement côté PSG avec l'entrée de Dagba et la sortie de Florenzi.



66e - Le match est toujours aussi fermé, avec une défense parisienne concentrée, appliquée.



64e - Aucun carton n'a encore été distribué dans cette finale.



62e - Mbappé tente de lancer Di Maria de son camp en une touche, c'est facilement lu par le gardien monégasque.



61e - Volland obtient le corner pour Monaco. Paris se dégage encore.



60e - Ben Yedder cède (déjà) sa place à Jovetic, Martins entre aussi, à la place de Fofana.



58e - Les Parisiens sont parfaitement organisés défensivement, Monaco ne trouve pas la solution.



55e - Nouvelle erreur défensive de Monaco, par Henrique cette fois. Corner pour le PSG. C'est directement dans les gants de Majecki.



54e - Monaco manque toujours de justesse à l'approche de la surface. Paris est serein pour le moment, sans être flamboyant.



51e - Navas s'interpose devant Ben Yedder... signalé hors jeu.



48e - Nouvelle faute de Maripan sur Icardi aux abords du rond central dans le camp parisien.



47e - Centre de Golovin que Diatta ne parvient pas à couper.



22h21 - Coup d'envoi de la seconde période donné par les Monégasques. Diatta remplace Aguilar pour l'ASM. Choix offensif de Kovac.



22h19 - Les joueurs sont de retour sur la pelouse.



22h04 - Mi-temps au Stade de France sur le score de 160 en faveur du Paris Saint-Germain. Mbappé a profité d'une offrande de Dirasi pour servir Icardi (19e). Monaco s'est ensuite installé dans le camp parisien, sans véritablement se montrer dangereux.



46e - Bon retour de Caio Henrique devant Mbappé, qui partait lancé côté droit et s'approchait de la surface.



45e - Une minute de temps additionnel.



44e - Nouveau corner pour Monaco, il est repoussé de la tête par Gueye.



43e - Personne pour reprendre le centre en retrait de Mbappé dans la surface monégasque mais l'attaquant parisien est signalé hors jeu.



41e - Mbappé s'écroule après un contact avec Sidibé mais l'arbitre siffle une faute en faveur de Golovin pour Monaco.



39e - Centre-tir de Volland dangereux pour Navas. Corner pour Monaco. Golovin manque sa volée.



37e - Navas impérial sur sa ligne sur un coup franc de Golovin.



35e - Mbappé réussit tout ce qu'il entreprend techniquement jusqu'à présent. Diallo n'en profite pas sur ce contre.



33e - Séquence parisienne conclue par une frappe du coup de pied droit de Florenzi, le portier polonais de Monaco claque en corner.



29e - Aguilar reste au sol dans la surface parisienne après un contact avec Marquinhos, l'arbitre ne dit rien.



27e - Monaco s'est installé dans le camp parisien mais manque de justesse dans la dernière passe.



25e - Volland trop court sur le centre de Tchouaméni. Les Parisiens sont un peu plus en difficulté.



23e - Faute de Disasi sur Mbappé dans le rond central sur une tentative de construction parisienne.



19e - OUVERTURE DU SCORE DU PSG PAR ICARDI. 0-1. Disasi manque son contrôle sur une passe courte de son gardien devant la surface. Mbappé, à l'affut, profite de l'offrande et sert son compère argentin qui n'a plus qu'à conclure du droit face au but vide.



18e - La sortie loin de son but au pied de Navas pour intervenir devant Volland.



17e - Quelle sortie de balle de Mbappé sur le corner. Monaco se replie toutefois sur le contre.



16e - Centre de Sidibé repoussé en corner par Marquinhos.



15e - Les deux équipes se neutralisent au terme de ce premier quart d'heure.



12e - Nouveau corner pour le PSG obtenu par Di Maria. La reprise de Danilo partait bien mais est contrée par un défenseur de Monaco.



10e - Premier corner en faveur de Monaco, le précédent pour Paris n'a rien donné. Idem pour les Monégasques.



9e - Les débats sont de nouveau équilibrés, sans occasion à signaler.



7e - Bon retour de Diallo qui donne en retrait de la tête à Navas.



5e - Navas anticipe bien le ballon en profondeur vers Ben Yedder et dégage du pied.



4e - Les Parisiens ont pris le contrôle du ballon.



2e minute - Di Maria cherche la profondeur mais la défense monégasque veille.



21h17 - C'est parti pour cette 104e finale, ce sont les Parisiens qui ont donné le coup d'envoi.



21h16 - La pelouse du Stade de France est en excellent état.



21h12 - Comme le veut la tradition, le président de la République Emmanuel Macron adresse un mot à chaque joueur, en ce moment les Monégasques.



21h02 - Le PSG est le club le plus titré en Coupe de France avec 13 victoires devant Marseille (10). 8 ont été conquises depuis le début des années 2000.



20h53 - Le cinquième et dernier succès de Monaco en Coupe de France remonte à 1991 avec un succès 1-0 face à l'OM, fraîchement battu en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions par l'Etoile rouge de Belgrade. Entré en jeu à la 59e minute à la place de Youri Djorkaeff, Gérald Passi avait signé le but de la victoire en toute fin de match (90e).



20h44 - Paris a remporté cinq des six dernières éditions. En 2019 il s'était incliné face à Rennes en finale (2-2, 6 tirs au but à 5).



20h39 - L'an passé la finale avait eu lieu le 24 juillet au Stade de France devant 5.000 spectateurs et Paris avait dominé Saint-Etienne 1-0 grâce à Neymar (14e). Les Verts avaient été réduits à 10 dès la 31e minute avec le carton rouge direct adressé à Loïc Perrin.



20h26 - Paris va débuter en 4-3-3 avec Danilo en sentinelle, Kehrer en charnière et Draxler sur le banc :



Navas - Florenzi, Marquinhos (cap), Kehrer, Diallo - Gueye, Danilo, Paredes - Di Maria, Icardi, Mbappé



20h22 - Voici le 11 de départ de Monaco, finalement en 4-4-2 avec une surprise, Disasi à la place de Badiashile :



Majecki - Sidibé, Disasi, Maripan, Caio Henrique - Aguilar, Fofana, Tchouaméni, Golovin - Volland, Ben Yedder (cap)



20h15 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous.