Coupe de France : quand aura lieu la troisième finale PSG-Monaco de l'histoire

publié le 14/05/2021 à 11:45

Si le duel entre le PSG et Monaco est bien devenu un classique des dernières années, ce ne sera que la troisième fois de l'histoire que les deux clubs se retrouveront en finale de la Coupe de France, mercredi 19 mai (21h) au Stade de France. Au lendemain de la qualification arrachée par les Parisiens aux tirs au but à Montpellier (2-2, 6 t.a.b. à 5), les Monégasques ont mis fin à l'aventure des amateurs de Rumilly-Vallières (1-5), jeudi 13 mai.

Certes, les clubs de la capitale et de la Principauté ont bien disputé deux finales récemment, en 2017 et 2018, mais c'était en Coupe de la Ligue. Bilan : deux larges succès des partenaires de Edinson Cavani 4-1 à Lyon puis 3-0 à Bordeaux. Pour trouver trace d'un affrontement en Coupe de France, il faut remonter au 1er mai 2010, avant l'arrivée des Qataris.

Paris était alors entraîné par Antoine Kombouaré, était parvenu à attirer et Ludovic Giuly, en fin de carrière, pour épauler GFuillaume Hoarau, Mevlut Erding, Stéphane Sessegnon, Mamadou Sakho, Zoumana Camara ou encore Apoula Edel dans les buts. Côté Monégasque figuraient Stéphane Ruffier, Nenê, Sébastien Puygrenier et Guy Lacombe dans le costume d'entraîneur.

Monaco a remporté les deux matches en L1 cette saison

Sur la pelouse du Stade de France, la décision s'était faire dans la prolongation (105e), en faveur des Parisiens, grâce à Hoarau (1-0 a.p.). C'est aussi sur le plus petit des scores (1-0) que Monaco avait remporté la finale du 8 juin 1985 au Parc des Princes, avec un but de Bernard Genghini en début de match (14e).

Cette saison, Monaco est la seule équipe de Ligue 1 à avoir remporté ces deux confrontations face au Paris Saint-Germain. Idéalement lancé par Kylian Mbappé, auteur d'un doublé en première période, les hommes de Thomas Tuchel s'étaient écroulés au retour des vestiaires pour s'incliner 3-2 au stade Louis-II le 20 novembre.

Au retour le 21 février, Niko Kovac et ses joueurs avaient livré une prestation parfaite tactiquement, contrariant les plans de Mauricio Pochettino, muselant Mbappé et marquant au début de chaque période (6e, 51e) pour s'imposer 2-0. Paris et sa vedette française - Neymar, lui, sera sans doute suspendu - ont une revanche à prendre.