publié le 10/05/2021 à 16:58

Suspense à tous les étages, et plus encore en bas qu'en haut. Il reste deux épisodes dans cette épique saison 2020-2021 de Ligue 1, sur comme en dehors des terrains. Le final s'annonce époustouflant, dimanche 16 et 23 mai, avec deux multiplex et une seule certitude à 180 minutes de la fin : Dijon (20e, 18 points) redescendra en Ligue 2 après cinq saisons de suite dans l'élite.

Après 36 journées, le deuxième siège éjectable est occupé par Nîmes (19e, 35 points, différence de buts de -26). Mais en créant la sensation à Metz (0-3), les Crocodiles sont revenus à deux longueurs des Nantais (18e, 37 points, -11), qui se sont eux-mêmes replacés à portée de Bordeaux (15e, 39 points, -18) en giflant les Girondins (3-0). Eux aussi battus ce week-end, Brest (14e, 40 points, -14), Strasbourg (16e, 38 points, -11), Lorient (17e, 38 points, -19) et même Reims (13e, 42 points, -3) peuvent trembler.

Bémol pour le club champenois : de ces sept condamnés potentiels, il est le seul qui n'est plus concerné par la descente directe, promise aux deux derniers. Mais il peut encore terminer à la 18e place, synonyme de barrage contre un club de Ligue 2 (le 4e reçoit le 5, le vainqueur se frottant au 3e avant de défier le club de Ligue 1), certes après un scénario catastrophe, deux très lourdes défaites qui grèveraient sa différence de buts, couplées avec de bons résultats de ses concurrents.

Reims-Bordeaux et Strasbourg Lorient le 23 mai

Dans cette suffocante course au maintien, Nîmes a clairement le calendrier le plus ardu : réception de Lyon (4e), déplacement à Rennes (7e). Reims et Brest vont se frotter au PSG, qui a besoin de points pour s'assurer la 2e place à défaut de coiffer Lille pour le titre. La dernière journée propose deux affiches opposant directement quatre des protagonistes : Reims-Bordeaux et Strasbourg Lorient.

La dynamique est en faveur de Nantes, qui reste sur trois succès de rang, plutôt bonne pour Lorient, qui a remporté ses trois derniers matches à domicile avant de recevoir Metz. Strasbourg n'a plus connu le succès depuis cinq rencontres, Reims depuis six. La victoire de Bordeaux à Rennes (1-0) est entourée de six défaites. Brest ne parvient pas non plus à enchaîner.

Les Girondins inquiètent

Ce sont sans doute les têtes qui vont faire la différence dans ce sprint. Celles des Bordelais inquiètent peut-être le plus. "Tétanisés par l'enjeu", les joueurs ont réalisé un "non-match" à Nantes, a admis l'entraîneur Jean-Louis Gasset. "Aujourd'hui, on a été battus dans la technique, dans l'agressivité, dans la gestion du ballon. On est faible mentalement". Les Girondins n'ont plus connu la Ligue 2 depuis la saison 1991-1992.

Ligue 1 : le calendrier des clubs classés 13e à 19e

Reims (13e, 42 points, -3) : va à Paris (2e), reçoit Bordeaux (15e)

Brest (14e, 40 points, -14) : va à Montpellier (8e), reçoit le PSG (2e)

Bordeaux (15e, 39 points, -18) : va à Lens (6e), reçoit Reims (13e)

Strasbourg (16e, 38 points, -11) : va à Nice (9e), reçoit Lorient (17e)

Lorient (17e, 38 points, -19) : reçoit Metz (10e), va à Strasbourg (16e)

Nantes (18e, 37 points, -11) : va à Dijon (20e), reçoit Montpellier (8e)

Nîmes (19e, 35 points, -26) : reçoit Lyon (4e), va à Rennes (7e)