publié le 21/01/2019 à 19:45

La neige, annoncée sur la France dans la fin de la nuit de lundi 21 à mardi 22 janvier, par le nord-ouest avant de se propager vers l'est (24 départements ont été placés en vigilance orange), va-t-elle perturber le déroulement des 16es de finale de la Coupe de France ? Pour prévenir d'éventuels reports, la Fédération française de football a pris les devants.



Les dirigeants de quatre "petits" clubs, l'un des deux "Petits Poucets" Viry-Châtillon (Essone), l'Entente Sannois Saint-Gratien (Val d'Oise), Andrézieux (Loire) et Villefranche-sur-Saône (Rhône) ont ainsi reçu des bâches. Le service a entièrement été pris en charge par la FFF.



Andrézieux, club de National 2 (4e division) et tombeur de l'Olympique de Marseille au tour précédent, doit recevoir Lyon Duchère (National 1) mardi 22 janvier (18h30) dans son Envol Stadium, situé à 17 km au nord-ouest de Saint-Étienne. À la même heure est programmé le match entre Villefranche-sur-Saône (N1) et le finaliste de l'an passé, Les Herbiers (N2), au stade Armand Chouffet.

Les deux autres rencontres concernées sont prévues mercredi 23 janvier à 18h30. Viry-Châtillon (Régional 1) attend Caen (Ligue 1) au stade Henri Longuet. L'Entente SSG (N1) doit également défier une formation de Ligue 1 mal en point, Nantes, au stade Fernand Coutif.