publié le 20/01/2019 à 20:00

Les soirs de derby à Geoffroy-Guichard, avec un "Chaudron" survolté par une rivalité tenace, promettent toujours. Mais celui de ce dimanche 20 janvier (21h) devrait faire encore plus d'étincelles au vu de l'enjeu sportif entre des Verts 3es de Ligue 1 et des Lyonnais 4es à deux longueurs.



Revenu de loin mercredi 16 janvier à Toulouse (2-2) avant que Saint-Étienne ne renverse Marseille (2-1), l'OL avait remporté la manche aller 1-0 le vendredi 23 novembre dernier grâce à un but de son défenseur central anglais Jason Denayer (62e minute). Deux mois plus tard, l'entraîneur lyonnais Bruno Génésio vient pour la victoire, et rien d'autre. "Le derby on est toujours obligé de le gagner et pas seulement pour le podium. On connaît le contexte de ces matches-là pour nos supporters".



Le dernier choc à Geoffroy-Guichard avait tourné à l'humiliation pour les locaux, balayés 5-0 en novembre 2017 dans un contexte marqué par des affrontements, des banderoles hostiles ("Aujourd'hui pas de cinéma, on a La Haine") et l'envahissement du terrain après le dernier but et une célébration controversée de Nabil Fekir, le capitaine de l'OL.