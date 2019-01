publié le 21/01/2019 à 14:05

Si le PSG ne tient toujours pas de recrue au milieu de terrain, l'autre grand feuilleton de ce mercato hivernal 2019 semble en passe de se conclure. La Provence et L'Équipe affirment de concert, lundi 21 janvier, un dénouement positif entre l'Olympique de Marseille et Mario Balotelli.



Mis à l'écart par son entraîneur Patrick Vieira à Nice, son club depuis deux ans et demi, l'attaquant italien de 28 ans n'est plus apparu sur une pelouse de Ligue 1 depuis le 4 décembre. Son bilan cette saison est famélique : une passe décisive et surtout aucun but, alors qu'il en avait planté 33 lors des deux précédents exercices en 51 matches.

Qu'importe ces statistiques et les écarts de conduites de "Super Mario" par le passé - avant son arrivée sur la Côte d'Azur. Les avant-centres marseillais, Valère Germain et Kostantinos Mitroglou, ne sont pas beaucoup plus en réussite (trois buts chacun mais aucun depuis le 26 septembre pour le premier, depuis le 7 octobre pour le second), au point que Rudi Garcia se passe désormais régulièrement de véritable numéro 9 au coup d'envoi.

Passé par l'Inter Milan, Manchester City, le Milan AC ou Liverpool, Balotelli (1,89 m) a besoin de rebondir. Marseille, avec son public bouillant, semble l'endroit idoine pour cela, même si nombre de supporters demandent à être convaincus sur le terrain... une fois son arrivée officiellement actée.