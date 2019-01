publié le 10/01/2019 à 14:41

Bordeaux (actuellement 13e de Ligue 1), Guingamp (20e), Monaco (19e) et Strasbourg (7e) : voici, par ordre alphabétique, les quatre clubs encore en course pour décrocher la 25e Coupe de la Ligue, le samedi 30 mars prochain au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d'Ascq. Mais avant de songer à la finale, il faudra d'abord franchir les demies, les mardi 29 et mercredi 30 janvier prochains.



Le tirage au sort des affiches du dernier carré est prévu au lendemain des trois derniers quarts, jeudi 10 janvier, dans le cadre de l'émission "Tout le sport" sur France 3, en direct à partir de 20h45. Il sera effectué par la présentatrice des journaux nationaux de la chaîne, Émilie Tran N'Guyen.

Pour la première fois depuis 2013, un autre club que le Paris Saint-Germain, défait par Guingamp, va inscrire son nom au palmarès. À l'époque, Saint-Étienne (tombeur du PSG en quarts) avait décroché son premier grand trophée depuis le titre de champion de France 1981. Bordeaux en attend un depuis 2013 (Coupe de France), Guingamp depuis 2014 (Coupe de France), Monaco depuis 2017 (champion), Strasbourg depuis 2005 (Coupe de la Ligue).