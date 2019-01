publié le 21/01/2019 à 16:09

Quatorze équipes de Ligue 1, quatre de Ligue 2 et de National 1, sept de National 2, une de National 3 et deux de Régional 1 : voici le niveau des 32 engagés en 16es de finale de cette Coupe de France 2018-2019, la 102e de l'histoire. Les matches doivent se jouer sur trois jours, mardi 22, mercredi 23 et jeudi 24 janvier.



À l'issue des dix premiers tours (sur 14) et de milliers de matches disputés, deux clubs se partagent le statut de "Petit Poucet" à ce stade de la compétition : Viry-Châtillon et Noisy-le-Grand, situés en banlieue parisienne, évoluent en Régional 1, l'équivalent de la 6e division.



Viry (Essonne) se frotte à une équipe de L1 Caen (16e) dans son stade Henri Longuet, mercredi à 18h30 ; Noisy (Seine-Saint-Denis) se rend à Bastia (N3) le lendemain (18h).

Quatre affiches entre clubs de Ligue 1

À l'opposé de la pyramide, le PSG accueille Strasbourg, avec peut-être une nouvelle surprise à prévoir. Déchu par Guingamp en Coupe de la Ligue après une série record de 21 succès et quatre titres, l'invincible leader de Ligue 1 (qui vient de se venger sur l'En Avant avec un 9-0 en championnat) va-t-il aussi tomber en Coupe de France, sa propriété depuis 2015 ? Le club alsacien (5e de L1) vient d'en passer 5 à Monaco et reste sur 6 succès de rang.

Trois autres confrontations entre clubs de l'élite sont au programme, mais pas de choc : Toulouse - Reims, Saint-Étienne - Dijon et Amiens - Lyon. Découvrez le programme complet de ces 16es. Les 8es se joueront les mardi 5 et mercredi 6 février, les quarts fin février, les demies début avril et la finale le samedi 27 avril au Stade de France.

Coupe de France : le programme des 16es de finale

Mardi 22 janvier :



18h30 : Nancy (L2) - Guingamp (L1)

Andrézieux (N2) - Lyon Duchère (N1)

Villefranche/Saône (N1) - Les Herbiers (N2)

Toulouse (L1) - Reims (L1)



21h00 : Sète (N2) - Lille (L1)

Monaco (L1) - Metz (L2)



Mercredi 23 janvier :



18h30 : Bergerac (N2) - Orléans (L2)

Viry-Châtillon (R1) - Caen (L1)

Saint-Étienne (L1) - Dijon (L1)

Saint-Pryvé St-Hilaire (N2) - Rennes (L1)

Marignane Gignac (N1) - Croix (N2)

Entente SSG (N1) - Nantes (L1)



21h05 : PSG (L1) - Strasbourg (L1)



Jeudi 24 janvier :



18h00 : Bastia (N3) - Noisy-le-Grand (R1)

Vitré (N2) - Le Havre (L2)



21h00 : Amiens (L1) - Lyon (L1)