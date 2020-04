Coronavirus : confiné à New York, Mathieu Bastareaud raconte son quotidien sur RTL

publié le 12/04/2020 à 19:30

Depuis le début du confinement en place dans l'état de New York depuis le lundi 16 mars, Mathieu Bastareaud et sa compagne ne sont pas sortis une seule fois de leur appartement situé au 50e étage d'un immeuble new yorkais. Au quotidien, le rugbyman de 31 ans, qui a rejoint le Rugby United de "Big Apple" fin 2019, fait donc appel à différents services de livraison.

"Le livreur laisse tout devant la porte, il sonne et se met au bout du couloir pour vérifier qu'on a bien récupéré la commande", explique l'ancien international français aux 54 sélections. Dans ce huis clos familial, le cousin de l'ancien footballeur William Gallas essaie aussi de moins regarder la télévision. "Il y a carrément une chaîne maintenant qui tourne en boucle (sur l'épidémie de coronavirus, ndlr), ça file un peu le cafard. Quand tu vois le nombre de morts défiler, ça fait un peur".

Pour se changer les idées, le rugbyman profite de ses trois séances de sport quotidienne, malgré la présence des voisins. "Mais pour l'instant je n'ai pas reçu de plaintes, sourit-il. J'ai pu me faire livrer un vélo d'appartement donc ça m'aide beaucoup. Les marches d'escalier aussi, ça fait marcher mon imagination, et j'essaie de trouver des exercices". Des séances qu'il pourra bientôt organiser dans le jardin de sa maison toulonnaise. Il a en effet réussi à réserver des billets d'avion pour quitter New York à la fin du mois.