Antoine Griezmann et Olivier Giroud au Stade de France le 14 octobre 2019

publié le 16/03/2020 à 13:28

Du huis clos au report, voire à l'annulation, comme la quasi totalité des événements sportifs de ces derniers jours et des semaines à venir ? Cinq jours après avoir annocé que les matches amicaux France-Ukraine et France-Finlande étaient maintenus mais se joueraient sans public, Noël Le Graët a déclaré dimanche 15 mars dans l'émission Téléfoot sur TF1 qu'ils n'auront sans doute pas lieu.

"Il est probable que ces deux matches ne se joueront pas", a indiqué le président de la FFF. "Il y aura une réunion à l'Uefa (...) mardi (17 mars, ndlr). Il est probable que l'ensemble des matches amicaux et européens soient reportés". France-Ukraine devait se dérouler vendredi 27 mars à Saint-Denis, France-Finlande mardi 31 mars, initialement à Lyon mais relocalisé au Stade de France à huis clos en raison de l'épidémie de coronavirus.

La FFF avait envisagé en décembre deux autres matches de préparation à l'Euro 2020 début juin. Mais si la compétition prévue du vendredi 12 juin au dimanche 12 juillet est reportée à 2021, ils n'auront sans doute pas non plus lieu. Dimanche 15 mars, Noël Le Graët n'a rien annoncé à ce sujet, renvoyant à la décision de l'Uefa attendue 48 heures plus tard.