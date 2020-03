Coronavirus : les hypothèses pour l'Euro 2020 et la Ligue des champions

et Philippe Sanfourche

13/03/2020

Tout s'est accéléré après l’allocution d'Emmanuel Macron. La Ligue de football professionnel française a convoqué un conseil d'administration exceptionnel, vendredi 13 mars à 10h, en raison de l'épidémie de cornavirus. L'issue ne faisait quasiment aucun doute : une suspension des championnats de Ligue 1 et Ligue 2. Information effectivement officialisée aux alentours de 10h40.

À échelle continentale, l'Uefa devrait annoncer mardi 17 mars le report de l'Euro 2020 (12 juin-12 juillet) à l'été 2021. Le tournoi doit se dérouler dans un format exceptionnel qui pose d'autant plus de questions. Il mobilise 12 pays et le match d'ouverture Italie-Turquie est prévu dans trois mois à Rome, capitale du pays le plus touché d'Europe par le covid-19.

Repousser d'un an le 16e championnat d'Europe des nations permettrait à l'Uefa de dégager du temps pour terminer la Ligue des Champions et de la Ligue Europa dès que la situation reviendra à la normale - si cela arrive effectivement. De fait, les deux coupes d'Europe sont à l'arrêt : toutes les rencontres prévues du mardi 17 au jeudi 19 mars sont reportés.

Fin des matches aller-retour ?

Il s'agit pour la Ligue des champions des 8es de finale retour Juventus Turin-Lyon, Manchester City-Real Madrid, Bayern Munich-Chelsea et FC Barcelone-Naples. Quatre équipes ont pour l'instant pu rallier les quarts de finale : le PSG, l'Atalanta Bergame - après des matches retour joués à huis clos -, l'Atletico Madrid et Leipzig.

La Ligue des champions la Ligue Europa pourraient se terminer en juin, peut-être dans un format remanié qui reste à définir. Les hypothèses qui reviennent le plus : un seul match à la place d'une confrontation aller-retour, sur terrain neutre ou après tirage au sort, pour les quarts et les demies ; un tournoi final resserré à Istambul, lieu théorique de la finale, avec les huit quart-de-finalistes ou les quatre demi-finalistes. Quoi qu'il en soit, la fin de cette édition sera forcément particulière.