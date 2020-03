Coronavirus : les matches de L1 et L2 suspendus "jusqu'à nouvel ordre"

et AFP

publié le 13/03/2020 à 10:42

Du huis clos à la suspension "jusqu'à nouvel ordre". Alors que les rencontres de Ligue 1 et de Ligue 2 jusqu'au 15 avril devaient initialement se jouer sans spectateur, la Ligue de football professionnel a finalement annoncé vendredi 13 mars leur report sine die. La suspension prend effet immédiatement.

La 29e journée de Ligue 1 devait commencé dans la soirée avec la rencontre Lyon-Reims et se conclure dimanche 15 mars avec PSG-Nice. La 30e propose sur le papier le choc entre l'Olympique de Marseille et le Paris Sain-Germain, le dimanche 22 mars. Réunie en conseil d'administration téléphonique à partir de 10h la LFP s'est prononcée "à l'unanimité", selon des sources proches des instances.

Le sport en général et le football en particulier se retrouvent chaque jour un peu plus sous cloche en raison de l'épidémie de coronavirus. Jeudi 12 mars, l'Uefa a annoncé le report du 8e de finale de retour de Ligue des champions Juventus-Lyon. La Fédération française de football a aussi suspendu toutes ses compétitions et activités "jusqu'à nouvel ordre". Quant à l'Euro 2020, il pourrait être décalé à 2021.