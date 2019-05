publié le 08/05/2019 à 12:31

Cette Ligue des champions 2018-2019 complètement folle va-t-elle offrir une nouvelle soirée à couper le souffle ? Au lendemain de la renversante qualification de Liverpool pour la finale du samedi 1er juin prochain à Madrid, aux dépens du FC Barcelone, l'Ajax Amsterdam reçoit Tottenham lors de la deuxième demi-finale retour, mercredi 8 mai (21h).



Tombeurs du Real Madrid en 8es puis de la Juventus Turin en quarts, les jeunes talents néerlandais ont pris une sérieuse option en s'imposant 1-0 au match aller à Londres. Sur 17 précédents en Ligue des champions, une seule équipe est parvenue à se qualifier pour la finale après avoir perdu le match aller à domicile : l'Ajax, justement, en 1995-1996, face au Panathinaïkos.

23 ans plus tard, Tottenham veut "croire en ses chances", dixit son gardien français Hugo Lloris. "Il est important de garder cette conviction car tout est possible". Pour réussir l'exploit à la Johan Cruyff Arena, les Spurs pourront compter sur Son Heung-min, son attaquant vedette, de retour de suspension et qui avait beaucoup manqué à l'aller. Le Sud-Coréen devra toutefois garder ses nerfs s'il veut refaire le même numéro que contre Manchester City au tour précédent (un but à l'aller, deux au retour).

Du côté de l'Ajax, les nouvelles stars Matthijs de Ligt, Donny Van de Beek, Frenkie De Jong, Hakim Ziyech ou David Neres sont toutes présentes. Cette rencontre sera à suivre en direct à la télévision sur RMC Sport 1, diffuseur exclusif de la compétition. RTL.fr proposera un direct commenté à suivre dès 20h.

Ajax Amsterdam-Tottenham : les compos probables

Ajax Amsterdam : Onana - Veltman, De Ligt (cap.), Blind, Tagliafico - Van de Beek, Schöne, De Jong - Ziyech, Tadic, Neres.

Entraîneur: Erik ten Hag (NED)



Tottenham : Lloris (cap.) - Trippier, Alderweild, Dier, Sanchez, Rose - Wanyama, Sissoko - Eriksen - Llorente, Son

Ligue des champions : résultats et programme

Demi-finales aller :



Mardi 30 avril - Tottenham - Ajax Amsterdam : 0-1

Mercredi 1er mai - FC Barcelone - Liverpool : 3-0



Demi-finales retour :



Mardi 7 mai - Liverpool - FC Barcelone : 4-0

Mercredi 8 mai - Ajax Amsterdam - Tottenham à 21h00



Finale le samedi 1er juin à Madrid à 21h00 (stade Wanda Metropolitano)