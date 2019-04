Ajax Amsterdam : les recettes d'un succès à 85 millions d'euros

publié le 17/04/2019 à 11:36

Oui, il est encore possible en 2019 pour un club de rivaliser avec les plus grandes cylindrées européennes sans grandes stars, sans dépenser des dizaines de milliers d'euros à chaque mercato. De réintégrer le top 4 du continent après 22 ans de disette. De briller en dehors des cinq championnats majeurs que sont l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie et la France.



Déjà tombeurs du Real Madrid, triple tenant du titre, en 8es de finale de la Ligue des champions, les Néerlandais de l'Ajax Amsterdam ont renversé la Juventus Turin en quarts (2-1 au retour en Italie après le 1-1 de l'aller). Pour la première fois depuis neuf ans, Cristiano Ronaldo ne jouera pas les demi-finales de l'épreuve dire. À sa place, une jeunesse triomphante, prête à marcher dans les pas de ses glorieux aînés.

Figure de cette équipe de gamins, un capitaine de 19 ans, Matthijs de Ligt, déjà considéré comme l'un des meilleurs défenseurs au monde. À l'heure du foot business et des projets de Ligue européenne fermée entre les clubs les plus puissants, l'Ajax Amsterdam et son budget de 85 millions d'euros, soit à peine plus que ceux de Bordeaux ou Saint-Étienne en France, resurgit comme un véritable pied de nez.

Plus de 100 personnes pour la formation

Cette équipe perpétue une tradition de jeu intacte, sans calcul, dans l'esprit du grand Johan Cruyff dans les années 1970 (trois Coupes d'Europe des clubs champions remportées à la suite de 1971 à 1973) ou de la génération Patrick Kluivert en 1995. Cette réussite est aussi le fruit d'une puissante politique de formation, qui mobilise plus de 100 techniciens et près d'un tiers du budget du club.



En demi-finale aller, dans deux semaines, les Frenkie de Jong, Donny Van de Beek, David Neres..., nouvelles pépites que les plus grands vont tenter de s'arracher cet été, défieront soit Tottenham soit Manchester City. L'Ajax, désormais, a changé de statut. L'équipe exaltante et rafraîchissante est devenue la terreur du plateau et une candidate au titre.

Ligue des champions : résultats et programme des 1/4

Tous les matches à 21h.



Quarts de finale aller :



Mardi 9 avril :

Liverpool - FC Porto : 2-0

Tottenham - Manchester City : 1-0



Mercredi 10 avril :

Ajax Amsterdam - Juventus Turin : 1-1

Manchester United - FC Barcelone : 0-1



Quarts de finale retour :



Mardi 16 avril :

Juventus Turin - Ajax Amsterdam 1-2

FC Barcelone - Manchester United 3-0



Mercredi 17 avril :

FC Porto - Liverpool

Manchester City - Tottenham