publié le 07/05/2019

Dominé mais ultra-réaliste à l'aller (3-0), le FC Barcelone n'est plus qu'à une marche de sa neuvième finale de Ligue des champions, la première depuis 2015. Et ce rendez-vous serait d'autant plus beau qu'il a lieu au stade Metropolitano de Madrid, à 500 km à vol d'oiseau du Camp Nou.



Il y a six jours, alors que le Barça peinait, Messi a surgi pour inscrire un doublé et donner un net avantage de trois buts aux Catalans avant la seconde manche. Mais rien n'est fait, a assuré l'Argentin. "Nous allons aller dans un stade très compliqué, avec une grande histoire".

Le passé récent incite il est vrai à la prudence : le FC Barcelone n'a-t-il pas sombré en quarts l'an dernier en gaspillant trois buts d'avance contre l'AS Rome (4-1, 0-3) ? Et à la même époque, Liverpool n'avait-il pas atomisé 3-0 le Manchester City de l'ancien entraîneur barcelonais Pep Guardiola dans son antre d'Anfield ?

Mais Liverpool, également engagé dans une haletante course pour le titre national face à Manchester City, se présente sans ses meilleurs atouts offensifs : Mohamed Salah et Roberto Firmino, blessés, ont déclaré forfait, laissant l'essentiel des responsabilités offensives à Sadio Mané, le dernier rescapé du "Big three".