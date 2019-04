publié le 30/04/2019 à 20:00

Tombeur de Manchester City en quarts, le Tottenham de l'Argentin Mauricio Pochettino rêve d'une première finale de Ligue des champions. Mais pour être présent au rendez-vous du samedi 1er juin au stade Metropolitano de Madrid, il faudra se débarrasser de la grande révélation de cette saison, une Ajax Amsterdam de nouveau portée par une jeunesse flamboyante.



Problème, les "Spurs" de Hugo Lloris abordent la manche aller avec un effectif réduit au minimum. Harry Kane, Moussa Sissoko, Serge Aurier, Harry Winks, Erik Lamela sont blessés et Son Heung-min est suspendu. Tottenham n'a gagné qu'un seul de ses trois derniers matches de championnat (dont une défaite samedi à domicile contre West Ham), grâce à leur seul but sur la dernière quinzaine.

Dans le même temps, tout va bien à Amsterdam, au repos ce week-end en championnat avant son choc européen. Grâce à ses jeunes Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Kasper Dolberg et Donny van de Beek notamment, les Néerlandais ont fait tomber le Real Madrid et la Juventus Turin en 8es et en demie. Cette génération n'avance plus masquée et fait penser à celle de 1995, les Edwin van der Sar, Frank et Ronald de Boer, Edgar Davids, Clarence Seedorf, Marc Overmars et Jari Litmanen.

Ligue des champions : le programme à venir

Demi-finales aller :



Mardi 30 avril : Tottenham - Ajax Amsterdam à 21h00

Mercredi 1er mai : FC Barcelone - Liverpool à 21h00



Demi-finales retour :



Mardi 7 mai : Liverpool - FC Barcelone à 21h00

Mercredi 8 mai : Ajax Amsterdam - Tottenham à 21h00



Finale le samedi 1er juin à Madrid à 21h00 (stade Wanda Metropolitano)