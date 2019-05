publié le 30/04/2019 à 19:00

Pour le championnat de France, la Ligue des champions édition 2018-2019 est de nouveau un échec. Aucun club n'a pu dépasser les 8es de finales : Paris est tombé devant Manchester United malgré une avance de deux buts après le match aller et l'avantage de recevoir au retour ; Lyon a tenu tête au FC Barcelone sur sa pelouse avant de s’effondrer en Espagne. Monaco était tombé dès la phase de poules.



Toutefois, la France compte encore cinq de ses représentants en demi-finale. Trois jouent au Barça : les défenseurs Clément Lenglet (23 ans), passé par Nancy, et Samuel Umtiti (25 ans), formé à Lyon, et l'attaquant Ousmane Dembélé (21 ans), lancé en Ligue 1 par Rennes.

Les deux autres sont dans les rangs de Tottenham : Hugo Lloris (32 ans), ancien gardien de Nice et de Lyon, et Moussa Sissoko (29 ans), ancien milieu de Toulouse. Notons que parmi ces cinq-là, seul Clément Lenglet n'était pas en Russie l'été dernier lors du sacre mondial des Bleus.

9 sont passés par la France

Par ailleurs, 8 autres demi-finalistes sont à un moment donné de leur carrière passés par la France, ou y ont même grandi. C'est le cas du latéral droit de Tottenham Serge Aurier (26 ans), qui a fait coulé beaucoup d'encre lorsqu'il évoluait au PSG.



Autre ancien Parisien évoluant cette saison chez les Spurs, le Brésilien Lucas Moura (26 ans également). Le club anglais est d'ailleurs entraîné par un Argentin lui aussi passé par Paris en tant que joueur, Mauricio Pochettino (47 ans). Actuellement à Barcelone, l'attaquant brésilien Malcom (22 ans) est passé par Bordeaux entre 2016 et 2018. Plus récemment, le milieu Jean-Clair Todibo (19 ans) à rejoint le club blaugrana en provenance de Toulouse.



Enfin, Liverpool compte dans ses rangs cinq joueurs qui ont connu la Ligue 1, la Ligue 2 ou même le National : les attaquants sénégalais Sadio Mané (27 ans, passé par Metz) et belge Divock Origi (24 ans, ancien de Lille), les milieux guinéen Naby Keita (24 ans, passé par Istres) et brésilien Fabinho (25 ans, ancien de Monaco) et le défenseur Dejan Lovren (29 ans, passé par Lyon).

Un 11 de départ intéressant

Avec ses 14 joueurs, un 11 type qui a plutôt fière allure se dégage facilement : Lloris - Aurier, Lovren, Lenglet, Umtiti - Sissoko, Fabinho, Keita - Mané, Lucas, Dembélé. Origi, Malcom et Todibo prennent place sur le banc, où s'asseoit naturellement Pochettino.