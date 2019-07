Copa America 2019 : quand a lieu la finale Brésil-Pérou ?

publié le 05/07/2019 à 17:02

Éliminations en quarts de finale du tournoi continental sud-américain en 2011 et 2015, et dès le premier tour en 2016, aucune finale de Coupe du Monde depuis 2002 et sa victoire finale en Corée du Sud et au Japon : le Brésil reste sur près de 12 ans de disette sur le plan international.

Cette année 2019 va peut-être permettre à la Seleçao d'ajouter, enfin, une nouvelle ligne à son palmarès. Sans Neymar, les Auriverde sont parvenus à se frayer un chemin jusqu'en finale de "leur" Copa America, en exorcisant au passage les démons du fatidique 7-1 contre l'Allemagne en demie contre l'Argentine (2-0).

Jamais le titre n'a jamais échappé au Brésil lors des quatre précédentes éditions jouées à domicile, en 1919, 1922, 1949 et 1989. Le Pérou va tenter de gâcher la fête, dimanche 7 juillet au stade Marcana de Rio de Janeiro. Cette finale est programmée à 17h, heure locale, 22h en France.

La veille, à 21h, heure française (16h au Brésil), la finale pour la troisième place oppose l'Argentine de Lionel Messi au Chili, double tenant du titre. Le match se joue à l'Arena Corinthians de Sao Paulo. Comme Brésil-Pérou, il est à suivre en direct à la télévision sur beIN Sports, diffuseur exclusif de la compétition.