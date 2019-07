CAN 2019 : le programme des 8es de finale avec Algérie-Guinée

Youcef Belaili (à droite) et les Algériens au Caire le 27 juin 2019

publié le 03/07/2019 à 13:36

La phase de poules de la 32e Coupe d'Afrique des Nations s'est achevée mardi 2 juillet avec les qualifications pour les 8es de finale du Mali et de la Tunisie dans le groupe E et du Ghana, du Cameroun et du Bénin dans le groupe F.

Les affiches des 8es sont donc désormais toutes connues. Le Mali ouvrira le bal face au Bénin vendredi 5 juillet (18h), avant une affiche Ouganda - Sénégal (21h). Samedi 6 juillet, le Nigeria se frottera au Cameroun (18h) avant le match pays hôte, l'Égypte, face à l'Afrique du Sud (21h).

Dimanche 7 juillet, la surprise de ce Tournoi, Madagascar, défiera la République démocratique du Congo (18h). En soirée (21h), l'Algérie affrontera la Guinée. Les deux dernières rencontres de ce tour sont prévues lundi 8 juillet : Mali - Côte d'Ivoire (18h) et Ghana - Tunisie (21h).

Le programme de la phase à élimination directe :

8es de finale :

Vendredi 5 juillet :

18h : Maroc - Bénin au Caire

21h : Ouganda - Sénégal au Caire

Samedi 6 juillet :

18h : Nigeria - Cameroun à Alexandrie

21h : Égypte - Afrique du Sud au Caire



Dimanche 7 juillet :

18h : Madagascar - RD Congo à Alexandrie

21h : Algérie - Guinée au Caire

Lundi 8 juillet :

18h : Mali - Côte d'Ivoire à Suez

21h : Ghana - Tunisie à Ismailia



Quarts de finale :

Mercredi 10 juillet :

18h : Ouganda ou Sénégal - Maroc ou Bénin au Caire

21h : Nigeria ou Cameroun - Égypte ou Afrique du Sud au Caire

Jeudi 11 juillet :

18h : Mali ou Côte d'Ivoire - Algérie ou Guinée à Suez

21h : Madagascar ou RD Congo - Ghana ou Tunisie au Caire

Demi-finales :

Dimanche 14 juillet :

18h : vainqueur quart 1 - vainqueur quart 4 au Caire

21h : vainqueur quart 3 - vainqueur quart 2 au Caire

Finales :



Mercredi 17 juillet :

21h : finale pour la 3e place au Caire

Vendredi 19 juillet :

21h : finale au Caire