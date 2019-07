Copa America 2019 : le programme des demi-finales avec Brésil-Argentine

publié le 01/07/2019 à 19:25

"Gagner, c'est bien, mais gagner contre l'Argentine, c'est beaucoup mieux". Galvao Bueno, le plus célèbre des commentateurs brésiliens, ne s'y trompe pas : la demi-finale de Copa América entre le Brésil et l'Argentine, à partir de 2h30 dans la nuit de mardi 2 à mercredi 3 juillet en France, ne sera pas un match comme les autres. Affiche grandiose, finale avant la lettre, c'est surtout la plus grande rivalité du football entre deux sélections nationales.

Ce Brésil-Argentine est aussi un duel entre deux équipes qui ont beaucoup à se faire pardonner, entre une Seleçao dont les fans sont encore traumatisés par le 7-1 à domicile en demi-finale du Mondial 2014 contre l'Allemagne et une Albiceleste qui ne remporte pas de titre majeur depuis 1993. Le match se jouera justement au stade Mineirao de Belo Horizonte, théâtre de l'humiliation suprême face aux Allemands il y a cinq ans.

Le Brésil, privé de Neymar, a eu toutes les peines du monde à décrocher son billet pour cette demi-finale : il a fallu attendre les tirs au but face au Paraguay, équipe qui l'avait éliminée dans cet exercice en 2011 et 2015. En phase de groupe, des hauts et des bas, entre deux scores fleuve contre la Bolivie (3-0, après une première mi-temps poussive) et le Pérou (5-0) et un match nul et vierge contre le Venezuela.

Le réveil de Messi ?

L'Argentine, elle, a débuté la compétition par une défaite cuisante face à la Colombie (2-0) et un match nul frustrant face au Paraguay (1-1), avant de se reprendre face au Qatar (2-0), sans toutefois convaincre les sceptiques. Messi, lui, est bien là, mais loin de son meilleur niveau : un but sur penalty et aucune passe décisive. Mais pour ce "superclasico" sud-américain, tous les compteurs seront remis à zéro.

L'autre demi-finale est moins attirante sur le papier entre le Chili et le Pérou. Mais les Chiliens de Eduardo Vargas et Alexis Sanchez sont tout de même les doubles tenants du titre alors que les Péruviens de Jefferson Farfan viennent de faire tomber l'Uruguay (0-0, 5 tirs au but à 4).

Copa America : le programme des demi-finales

Demi-finales :



Mardi 2 juillet :

21h30 (02h30 en France le 3/07) : Brésil - Argentine à Belo Horizonte



Mercredi 3 juillet :

21h30 (02h30 le 4/07) : Chili - Pérou à Porto Alegre



Match pour la 3e place samedi 7 juillet à 16h00 (21h00) à São Paulo



Finale dimanche 7 juillet à 17h00 (22h00) à Rio de Janeiro

