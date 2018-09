Classement FIFA : les Bleus rejoints en tête par la Belgique

publié le 20/09/2018 à 12:41

C'est une première depuis la création du classement FIFA, il y a 25 ans : deux nations se partagent la première place, la France et la Belgique. Logiquement, les Bleus avaient pris seuls les commandes du précédent classement à la mi-août, dans la foulée de leur victoire en finale de la Coupe du Monde en Russie. La France n'avait plus occupé la première place depuis mai 2002.



Mais les Diables Rouges Belges sont revenus à égalité parfaite (1.729 points) grâce à leurs deux victoires enregistrées en septembre, d'abord en amical en Écosse (4-0) puis dans le cadre de la Ligue des Nations en l'Islande (3-0). Dans le même temps, les hommes de Didier Deschamps ont été accrochés en Allemagne (0-0) avant de décrocher un court succès face aux Pays-Bas (2-1), deux matches comptant pour la Ligue des Nations. Français et Belges devancent le Brésil, la Croatie et l'Uruguay.

Le classement FIFA au 20 septembre :

1. France et Belgique (+1) : 1.729 pts

3. Brésil : 1.663

4. Croatie : 1.634

5. Uruguay : 1.632

6. Angleterre : 1.612

7. Portugal : 1.606

8. Suisse : 1.598

9. Espagne : 1.597

10. Danemark (-1) : 1.581

