VIDÉO - France - Pays-Bas : le but de Giroud qui lui permet de dépasser Zidane

Olivier Giroud a marqué son 32e but avec les Bleus contre les Pays-Bas le 9 septembre

publié le 09/09/2018 à 22:47

Un but historique pour Olivier Giroud. Face aux Pays-Bas en Ligue des nations, l'attaquant des Bleus a redonné l'avantage à l'équipe de France à la 75e minute de jeu. Sur un centre de Benjamin Mendy, le buteur a mis fin à 817 minutes de disette en équipe nationale.



Avec ce but tant attendu, Olivier Giroud (32 réalisations) dépasse la légende Zinédine Zidane, (31 réalisations) au nombre de buts marqués avec les Bleus. Il devient ainsi le quatrième meilleur buteur de l'équipe de France derrière Thierry Henry (51 buts), Michel Platini (41 buts) et David Trezeguet (34 buts).

Lors de ce match accroché, c'est Kylian Mbappé qui avait ouvert le score à la 14e minute de jeu avant que Ryan Babel n'égalise à la 67e minute. Grâce au but d'Olivier Giroud, pour sa 83e sélection, la France l'a emporté 2-1 au Stade de France face aux Pays-Bas.