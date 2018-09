publié le 12/09/2018 à 12:02

La sanction est tombée pour Hugo Lloris : une suspension de permis de 20 mois et une lourde amende, 50.000 livres, soit 56.200 euros. Aux premières heures de la journée du vendredi 24 août, le gardien des Bleus avait été interpellé au volant de sa Porsche gris foncé à la suite d'un contrôle de routine à Gloucester Place, dans le centre de Londres.



Son taux d'alcoolémie par litre d'air expiré était de 80 microgrammes, plus de deux fois la limite légale au Royaume-Uni, de 35 microgrammes par litre. Selon le tabloïd The Sun, le joueur avait passé sept heures en cellule avant d'être inculpé. Il avait ensuite été libéré sous caution en attendant sa comparution.





Un autre quotidien britannique, le Daily Mail, avait précisé que Lloris avait dîné au Bagatelle, un restaurant franco-méditerranéen du quartier de Mayfair, en compagnie de deux autres joueurs qui évoluent à Londres : un autre champion du monde, Olivier Giroud (Chelsea), et le défenseur Laurent Koscielny (Arsenal), absent de l'épopée russe pour cause de grave blessure.

Il encourait jusqu'à une peine de prison de six mois

Le natif de Nice, arrivé à Tottenham en provenance de Lyon en août 2012, s'est rendu en personne au tribunal londonien de Westminster, mercredi 12 septembre dans la matinée. Le gardien de 31 ans était vêtu d'une chemise sombre et d'une veste noire. Il encourait jusqu'à une peine de prison de six mois.

Très vite après les faits, il avait plaidé coupable et s'était très vite excusé publiquement pour son comportement. "Je tiens à m'excuser de tout cœur auprès de ma famille, du club, de mes coéquipiers, du manager et de tous les supporters", avait-il déclaré dans un communiqué diffusé par les Spurs.



Champion du Monde avec les Bleus le 15 juillet dernier, Lloris compte 104 sélections avec l'équipe de France dont 78 en tant que capitaine, un record. Il n'a pas participé aux deux derniers matches des Bleus en raison d'une blessure à une cuisse mais était bien présent pour les festivités organisées après France - Pays-Bas.