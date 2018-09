Le Stade de France s’est enflammé pour ses Bleus champions du monde

publié le 10/09/2018 à 02:00

La frustration laissée par le défilé express sur les Champs-Élysées était bien loin. Après s’être imposés 2-1 contre les Pays-Bas, les Bleus ont pu célébrer comme il se doit leur victoire à la Coupe du Monde dans un Stade de France plein à craquer. Pendant près de 40 minutes, les joueurs ont pu festoyer avec leurs supporters.



Didier Deschamps et son staff sont entrés en premier sur le terrain, et ont formé une haie d’honneur pour accueillir un à un, tous les joueurs. Ensuite, les Bleus ont fait le tour du terrain, Coupe à la main, sous les acclamations des spectateurs. Du côté musical, l’ambiance a été assurée par le groupe Magic System dont le titre Magic in the Air accompagnait les Bleus dans les stades, et par le rappeur Vegedream, auteur de la fameuse chanson Ramenez la Coupe à la Maison.

Dès l'avant-match, il était clair que le public était venu pour fêter ses champions. Le stade s'est époumoné sur une Marseillaise a cappella, après avoir déjà salué d'une exclamation chaque but marqué par les Bleus. Benjamin Pavard a eu droit à la chanson célébrant sa "frappe de bâtard" contre l'Argentine en huitièmes de finale du Mondial, et un tifo couvrant trois tribunes rappelait si nécessaire que la France a désormais sur son maillot deux étoiles de plus que la grande sélection néerlandaise.