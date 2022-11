ÉDITO - Coupe du monde : Emmanuel Macron opposé au boycott, "il n’a pas le choix", selon Alba Ventura

Alors que les critiques continuent de pleuvoir contre l'organisation de la Coupe du monde au Qatar, Emmanuel Macron s'est dit opposé au boycott. "Il ne fait pas politiser le sport", a dit le président. Il n’a pas le choix, que voulez-vous qu’il dise d’autre ? Que le Qatar ne mérite pas cette Coupe du monde ? Que les Bleus auraient dû renoncer ? Qu’il faut éteindre la télé au

moment des matches ?

C’est impossible que le président français dise cela. On peut le dire quand on n’est plus en fonction comme François Hollande l’a fait en disant que "s’il était encore à l’Élysée, il n’irait pas". C’est facile. Il oublie simplement qu’en 2015, au moment où il était président et que le Qatar nous achetait une bonne vingtaine de Rafales, il parlait de la "crédibilité" de l’émirat pour cette Coupe du monde. Martine Aubry peut bien parler de "non sens" de cette

Coupe du monde en tant que maire de Lille. Les maires de Paris, de Strasbourg, de Marseille, de Toulouse, de Reims peuvent décider de ne pas diffuser les matchs sur écrans

géants. Ça ne porte pas à conséquence.

Mais lorsque vous êtes président, c’est une toute autre affaire. Le sport c’est politique, c’est économique, c’est diplomatique. Et même vis-à-vis des joueurs de l’équipe de France, il ne peut pas se le permettre. Il doit accompagner l’évènement.

Pour le Qatar, tout vous saute à la figure

Cette idée de boycott, en tout cas, ne laisse pas les Français indifférents, même les plus fervents amateurs. Et on le voit nettement dans notre sondage BVA, RTL, Orange. Et ça progresse, il y a plus de la moitié des Français qui n’adhèrent pas à cette Coupe du monde : 55%. On ne s’attendait pas à trouver un quart des amateurs de foot, des gens qui aiment regarder habituellement ce type de grandes compétitions, dirent qu’ils passent leur tour. Et même si les Bleus vont en phase finale, ils sont 24% à ne pas vouloir regarder.

Le boycott est plus revendiqué qu'on ne pouvait l'imaginer. Et en même temps, ce n'est pas une surprise parce que cette Coupe du monde est un concentré de toutes les violations, de toutes les transgressions. Pour la Coupe du monde en Russie en 2018, on aurait pu appeler au boycott, les droits de l’Homme étaient déjà une question cruciale. Pareil quand on attribue les Jeux Olympiques à la Chine.

C’est vrai, mais pour le Qatar, tout vous saute à la figure : de l’exploitation des ouvriers, aux conséquences climatiques, en passant par l’espionnage des personnalités ou journalistes jugés trop critiques, aux soupçons d’achats de voix à la FIFA aux faux supporters à l’interdiction des shorts pour les visiteurs. Ça fait beaucoup ! On aimerait croire que le Mondial va faire avancer les mentalités au Qatar, "qu’ils vont changer de modèle", comme dit Emmanuel Macron. Oui on aimerait le croire.

