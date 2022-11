DÉBAT - Coupe du monde : les Français qui annoncent un boycott des matches des Bleus mentent-ils ?

Selon un sondage BVA pour Orange et RTL, 23% des Français qui s'intéressent au foot annoncent leur intention de ne pas regarder les matches de l'équipe de France, même si celle-ci se qualifie pour les quarts, les demies voire la finale lors de la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre). Faut-il les croire ? Sont-ils des menteurs ?

"Je pense que le tournoi est plus fort que l'environnement, et à un moment ils vont changer d'avis, estime Jean-Michel Rascol, chef adjoint du service des sports de RTL. S'il y a un France-Argentine en 8es de finale, Kylian Mbappé face à Lionel Messi, vous croyez vraiment qu'il y aura un écran noir chez les téléspectateurs ?"

Les Bleus pourraient retrouver les Argentins au même stade de la compétition qu'il y a quatre ans en Russie (victoire 4-3 des futurs champions du monde) s'ils terminent 1ers du groupe D et les Sud-Américains 2es du groupe C (avec la Pologne, le Mexique et l'Arabie saoudite), ou inversement.

L'équipe de France débute son tournoi mardi 22 novembre (20h heure française) face à l'Australie. Elle se frottera ensuite au Danemark le samedi 26 novembre (17h) et à la Tunisie le mercredi 30 novembre (16h). Les deux premiers de chaque poule se qualifient pour les 8es. Les Bleus joueraient le leur le samedi 3 décembre (20h) ou le dimanche 4 (16h).

