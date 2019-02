publié le 20/02/2019 à 17:02

Monaco, Caen, Toulouse et Strasbourg. Voici les quatre prochains adversaires de l'Olympique Lyonnais avant le 8e de finale retour de Ligue des champions face au FC Barcelone. Auteur d'un match nul prometteur (0-0) sur leur pelouse du Groupama Stadium, les hommes de Bruno Génésio viseront l'exploit le mercredi 13 mars (21h) au Camp Nou.



Comme le veut la coutume récente, trois semaines séparent l'aller du retour à ce stade de la compétition. Il n'y aura qu'une semaine, en revanche, entre les deux manches des quarts, en avril (aller les 9 et 10, retour les 16 et 17). Ce laps de temps est parfois délicat à gérer, autant physiquement que mentalement.

Lyon, qui possède une chance sur trois de passer, sera de retour sur une pelouse dimanche 24 février (21h), en Principauté, en clôture de la 26e journée de Ligue 1. Trois jours plus tard, il y aura la réception de Caen en quart de fin ale de la Coupe de France. Entre le dimanche 3 mars (accueil du TFC) et le samedi 9 (déplacement en Alsace), les Lyonnais bénéficieront d'une semaine pleine de repos et d'entraînement, une rareté dans une saison.

Deux Clasicos pour le Barça

Pour ce 8e retour en Catalogne, l'OL pourra compter sur Nabil Fekir et sauf, blessure, sur la totalité de son effectif. Averti mardi 19 février, Houssem Aouar et Léo Dubois n'étaient pas sous le coup d'une suspension en cas de nouveau carton jaune. Même chose du côté du Barça.



Les catalans ont en revanche un programme a priori plus corsé avec le Séville FC, le Rayo Vallecano et surtout deux Clasicos face au Real au programme, en Coupe du Roi et en Liga, les mercredi 27 février et samedi 2 mars. Ces matches-là laissent la plupart du temps beaucoup de traces.