publié le 20/02/2019 à 12:36

"Une performance honorable compte tenu de l'adversaire de grande qualité". Jean-Michel Aulas ne s'est finalement pas laissé aller à des qualificatifs dithyrambiques à l'issue du match nul 0-0 de son OL face au FC Barcelone de Lionel Messi. L'équipe dirigée par Bruno Génésio est seulement la troisième cette saison à ne pas encaisser de buts contre le Barça, après l'Athlétic Bilbao et le Séville FC.



Sur leurs pelouses, Tottenham en avait pris quatre en phase de poules en octobre, l'Inter Milan un, comme l'Atlético de Madrid en Liga. Déjà auteur de 30 buts en 30 matches cette saison avant de débarquer au Groupama Stadium, Lionel Messi n'a cadré qu'un tir, facilement repoussé par Anthony Lopes. Au total, les Catalans ont frappé 25 fois sans trouver la faille, une première dans leur histoire.

Dernier chiffre à retenir de ce 8e de finale aller, les chances de qualification de Lyon pour les quarts au match retour, le mercredi 13 mars prochain au Camp Nou. Au regard des 800 précédents cas de figure similaires depuis 1980-1981 dans toutes les Coupes d'Europe, elles sont de 34%.

Séville l'a fait l'an dernier à Manchester United

Les Gones n'ont pas besoin de chercher loin pour trouver le dernier exemple en date et s'en inspirer. L'an passé, le Séville FC avait concédé le nul 0-0 face à Manchester United avant de s'imposer 2-1 à Old Trafford en 8es de finale grâce à un doublé du Français Wissam ben Yedder aux 74e et 78e minutes.