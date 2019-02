publié le 19/02/2019 à 07:25

Jour J pour l'Olympique Lyonnais, au pied du mur FC Barcelone, mardi 19 février (21h). Après sept ans d'absence à ce niveau européen, le club de Jean-Michel Aulas retrouve les 8es de finale de la Ligue des champions. La manche aller se dispute dans le Rhône, au Groupama Stadium, avant un retour au Camp Nou le mercredi 13 mars.

Comment se sent le président historique de l'OL, à quelques heures de ce grand rendez-vous ? "Il y a beaucoup d'enthousiasme mais aussi de sérénité", assure-t-il, "parce que c'est l'aboutissement de toute une construction d'un club, avec un match dans un stade qu'on a construit".



Cette enceinte ultra-moderne de plus de 58.000 places qui a succédé au stade de Gerland (35.000 places) a été inaugurée en janvier 2016, après un feuilleton de près de 10 ans. "On a pris des risques, mais des risques qui étaient calculés, des risques d'investissement", estime aujourd'hui Jean-Michel Aulas, qui sent son club "sur la bonne voie pour construire quelque chose qui est très stable".

J'imaginais qu'à 95% Barcelone serait le grand favori Jean-Michel Aulas Partager la citation





Pour revenir à l'aspect sportif, il y a ce match face au Barça de Lionel Messi. Comment faire pour résister à l'Argentin ? En faisant des fautes, comme l'a suggéré Cris, l'ancien défenseur brésilien de l'OL ? "Il a probablement un petit peu raison, mais il y a d'autres manières, peut-être plus tactiques, de pouvoir collectivement résister à ce joueur fantastique", répond "JMA".

Selon le dernier sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama, 38% des Françaises et des Français pensent que Lyon peut sortir le Barça. Un résultat qui étonne l'homme de 69 ans, "parce que l'immense Barcelone est très supérieur à l'Olympique Lyonnais". Mais c'est vrai que l'Olympique Lyonnais donne une image, grâce à son entraîneur Bruno Génésio, grâce à ses joueurs, d'un Astérix qui arrive à des conquêtes qui ne sont quelquefois pas prévues. Là, le sondage est imprévu parce que j'imaginais qu'à 95% Barcelone serait le grand favori".

Le plus beau cadeau, c'est de poursuivre l'aventure en Champions League Jean-Michel Aulas Partager la citation





Jean-Michel Aulas fêtera ses 70 ans le 22 mars prochain. "Le plus beau cadeau, c'est de poursuivre l'aventure en Champions League", souhaite-t-il. "Notre objectif, il est dans les années qui viennent d'arriver au plus haut niveau européen avec nos méthodes, nos moyens. C'est vrai qu'en ayant gagné cette Champions League féminine cinq fois au cours des dernières années, on a démontré, en partant de rien, qu'on pouvait arriver au plus haut niveau". Avec les hommes, le meilleur résultat est une demi-finale en 2009-2010.