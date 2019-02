publié le 18/02/2019 à 14:28

Le Paris Saint-Germain est parvenu à revenir de Manchester United avec un résultat quasi-parfait (victoire 2-0) en dépit des absences de deux de ses trois stars offensives, Neymar et Edinson Cavani. Une semaine plus tard, l'Olympique Lyonnais pourra-t-il résister au Barça de Lionel Messi sans son capitaine et maître à jouer Nabil Fekir ? Mieux, à s'ouvrir lui aussi les portes des quarts de finale ?



L'absence du numéro 18 des Gones pour le 8e de finale aller du mardi 19 février (21h) au Groupama Stadium est due à une accumulation de cartons jaunes lors de la phase de poules. Le champion du monde en a récolté trois en six journées. Lors de l'exploit sur la pelouse de Manchester City (victoire 2-1), le mercredi 19 septembre, il est sanctionné à la 77e minute pour voir coupé une course adverse. Deux semaines plus tard, sa charge sur le gardien du Shakhtar Donetsk (47e) est jugée illicite.

Arrive la "finale" du groupe F à Kiev face au champion d'Ukraine le mercredi 12 décembre. Fekir, d'un bijou, offre le nul (1-1) synonyme de qualification à l'OL (65e). Mais trois minutes plus tard, il reçoit ce troisième jaune fatal pour l'aller face au Barça, encore une fois pour avoir stoppé une contre-attaque. L'international français sera de retour pour la deuxième manche au Camp Nou le mercredi 13 mars.