Ballon d'Or 2021 : Mbappé est celui qui mérite le plus pour les Français, et de loin

Rendez-vous important dans une année pour 60% des Françaises et des Français et 76% des amateurs de football, le Ballon d'Or a toutefois perdu de sa superbe pour 54% des premiers et 39% des seconds, qui émettent plusieurs critiques. Des quatre Français l'ayant décroché depuis 1956, Zinédine Zidane est majoritairement jugé comme le meilleur.

Un cinquième joueur battant pavillon bleu-blanc-rouge sera-t-il à son tour sacré, lundi 29 novembre ? 37% du grand public estime en tout cas que Kylian Mbappé le mérite le plus, loin devant Karim Benzema (12%) et Cristiano Ronaldo (10%). Et si le Parisien de 22 ans ne l'a pas cette année, il l'aura à coup sûr dans sa carrière pour 83% des sondés.

Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour Keneo et RTL. L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur Internet les mardi 23 et mercredi 24 novembre 2021 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 425 amateurs de football. Découvrez le détail de cette étude en quatre points majeurs.

1. Un rendez-vous important

L’année 2020 a fait exception dans une tradition qui dure depuis 1956. À chaque fin d’année, le monde du football se donne rendez-vous pour couronner le meilleur joueur, d’abord européen et du monde désormais. Français (60%), amateurs (78%) ou fans (80%), tous en conviennent : le Ballon d’Or est un rendez-vous important du football mondial.

Et même si la majorité des Français (54%) juge qu’il a perdu de sa superbe, 60% des amateurs et des fans de football (60%) jugent qu’il est toujours aussi prestigieux que par le

passé. Le Ballon d’Or intéresse particulièrement les fans : 65% d’entre eux suivent cet évènement chaque année, contre 47% des amateurs de football et 25% des Français.

Des critiques lui sont aussi adressées. 78% des amateurs jugent qu’il récompense trop souvent des joueurs offensifs alors que 71% considèrent qu’il dépend trop du palmarès et pas suffisamment des performances individuelles. Résultat, uniquement 48% considèrent que le Ballon d’Or récompense réellement le meilleur joueur du monde.

Ballon d'Or : un rendez-vous important Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

2. Zidane meilleur Ballon d'Or français

Depuis 1956, quatre Français seulement ont obtenu la récompense suprême : Raymond Kopa en 1958, Michel Platini par trois fois de suite de1983 à 1985, Jean-Pierre Papin en 1991 et Zinédine Zidane en 1998. Parmi eux, le grand public comme les passionnés estiment que le meilleur est le champion du monde 98 (51% et 59%).



Le natif de Marseille devance Platini (24% et 21%), Kopa (13% et 12%) et Papin (8% et 8%). Zidane devance Platini dans toutes les générations. Assez logiquement, il l’écrase chez les 18-24 ans (64% vs 18%) et chez les 25-34 ans (71% vs 16%), qui n’ont pas connu l’époque Platini. Mais même ceux qui ont pu admirer les coups francs de "Platoche" lui préfèrent "Zizou" : 51% contre 30% chez les 35-49 ans et 43% vs 34% chez les 50-64 ans.

Platini se fait même ravir la 2e place par Raymond Kopa chez les 65 ans plus (18% vs 27%), ces derniers plaçant eux aussi Zidane nettement en tête (42%).

Zidane meilleur Ballon d'Or français Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

3. Mbappé le mérite le plus pour les Français

Les récentes performances et l’aura de Kylian Mbappé auprès du grand public influent massivement sur leur opinion lorsqu’on leur demande qui mérite le plus d’être sacré cette année. L'enfant de Bondy (22 ans) domine nettement la concurrence aux yeux des Français. Avec 37% des suffrages, il devance Karim Benzema (12%), Cristiano Ronaldo (10%) et un trio composé de Robert Lewandowski, N’Golo Kanté et Lionel Messi, respectivement cités par 9% des Français.



Chez les amateurs de football, Mbappé arrive aussi en tête (30%) devant Benzema (18%) mais c’est Lewandowski qui complète le podium (16%). Le Polonais du Bayern Munich, moins connu du grand public est en revanche désigné en premier par les purs fans de football (28%). Il devance un trio bleu-blanc-rouge composé de Benzema (21%), Kanté et Mbappé (14%), seulement 4e.

Ballon d'Or 2021 : Mbappé le mérite le plus pour les Français Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

4. Mbappé l'aura un jour, probablement dans les trois ans

Classé 7e en 2017, 4e en 2018 et 6e en 2019, Kylian Mbappé n'est pas très loin de son rêve. Et si cela ne se produit toujours pas cette année, les Français ne s’inquiètent pas trop pour lui.



83% d’entre eux et même 93% des amateurs de football sont convaincus que l'attaquant de Paris et des Bleus sera désigné durant sa carrière. Cela pourrait même se produire rapidement selon eux. Ils sont respectivement 57% et 66% à considérer qu’il sera couronné dans les trois ans à venir.

Ballon d'Or : Mbappé l'aura un jour, probablement dans les trois ans Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL