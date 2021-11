PSG : les 3 chiffres très inquiétants de la phase de poules de Ligue des champions

Messi, Mbappé et Neymar avec le PSG à Manchester le 24 novembre 2021

Qualifié mais battu (2-1) et largement dominé par Manchester City, mercredi 24 novembre en Angleterre, le Paris Saint-Germain a environ trois mois pour devenir une équipe capable de gagner la Ligue des champions, ce qu'il semble loin d'être aujourd'hui en dépit du recrutement de Lionel Messi cet été. Condamnés à la 2e place groupe A derrière les Citizens, les Parisiens s'exposent à un tirage très compliqué pour les 8es de finale.

Le club de la capitale sera fixé sur son sort le lundi 13 décembre à partir de 12h. Il sait déjà qu'il peut hériter du Bayern Munich, de Liverpool, de Manchester United et de l'Ajax Amsterdam. Le Real Madrid ou l'Inter Milan d'une part, Chelsea ou la Juventus Turin de l'autre pourront s'ajouter à cette liste assez inquiétante sur le papier. Les matches auront lieu en février (aller) et mars (retour).

Nul à Bruges (1-1) et à Leipzig (2-2), défaite à City : depuis le début de sa campagne européenne 2021-2022, le club de Neymar et Kylian Mbappé montre un visage qui ne correspond pas à ses énormes ambitions. C'est une grimace de souffrance que les Parisiens esquissent à chaque match, en dépit de leur succès flatteur (2-0) à l'aller contre City. Voici trois chiffres qui illustrent ses difficultés.

1. Aucune victoire à l'extérieur

C'est tout simplement du jamais vu depuis le début de l'ère qatarienne démarrée à l'été 2011 : l'équipe de Mauricio Pochettino n'a gagné aucun de ses trois matches à l'extérieur dans son groupe (deux nuls et une défaite, donc). Même Bruges et Leipzig, pourtant éliminés, y sont parvenus.

2. Trop d'occasions concédées

Ces mauvais résultats, qui ne l'ont pas empêchée de décrocher une dixième qualification consécutive pour les 8es, découlent de difficultés dans le jeu corroborées par les statistiques de l'UEFA, aussi bien en défense qu'en attaque. Tout d'abord, le PSG concède trop d'occasions : ses gardiens ont réalisé 21 arrêts depuis le début de la compétition, bien plus que leurs homologues de Chelsea (3 arrêts) ou de Liverpool (7).

3. Un tir de moins que le Sheriff Tiraspol

Enfin, et cela ressemble à un comble par rapport au potentiel supposé : l'attaque parisienne n'a tiré au but que 41 fois, soit le cinquième pire total sur les 32 équipes alignées dans cette phase de poules. Ce chiffre rapproche plus les Parisiens du Sheriff Tiraspol (42) que du Real Madrid (95) ou du Bayern Munich (97).