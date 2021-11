Qui décrochera le 65e Ballon d'Or de l'histoire, lundi 29 novembre ? Puisque le verdict s'annonce indécis comme jamais, qu'aucun favoris ne se détache clairement, énumérons par ordre alphabétique les sept qui semblent sortir du lot parmi les 30 nommés : Karim Benzema, Jorginho, Robert Lewandowski, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Mohamed Salah.

Selon la tradition en cours depuis plusieurs années, le résultat commencera à être livré en partant du 30e, à partir de 16h30. La cérémonie de remise du prestigieux trophée en elle-même débutera à 20h30, au théâtre du Châtelet à Paris, avec Didier Drogba à la présentation. Elle durera jusqu'à 22h, avec en point d'orgue le nom du successeur de Messi, si ce n'est pas l'Argentin lui-même pour une septième couronne.

C'était il y a deux ans puisque l'édition 2020 a été annulée en raison d'une saison tronquée par la pandémie de Covid-19. Il n'était plus que 10 encore en lice lorsque la cérémonie avait débuté, puis sept à 20h46 et quatre à 21h06 : Ronaldo, Messi, Sadio Mané et Virgil Van Dijk. Le sacre de Messi avait été officialisé à 21h30.

Vote clos depuis le 24 octobre

Au cours de cette soirée seront également décernés le Ballon d'Or féminin, le trophée Kopa du meilleur jeune et le trophée Yachine du meilleur gardien. Pour le Ballon d'Or masculin, les votes sont clos depuis le dimanche 24 octobre.

Le lauréat sera cas désigné après l'addition des points attribués par un panel de quelques 170 journalistes du monde entier (176 en 2019), un seul par pays. Chacun d'entre eux envoie une liste de joueurs classés de un à cinq. Le 1er reçoit six points, le 2e quatre, le 3e trois, le 4e deux et le 5e un.