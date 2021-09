Ballon d'Or 2021 : Messi sera sacré pour la 7e fois le 5 décembre, annonce Gazan

Tous les samedis dans le journal de 7h de RTL, Florian Gazan se lance dans un pari avec humour, ironie, provocation, décalage mais toujours avec de l’information. Samedi 4 septembre, il l'annonce : c'est encore Lionel Messi qui remportera le Ballon d'Or, qui sera décerné cette année le dimanche 5 décembre.

Déjà sacré en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 et 2019, l'Argentin de 34 ans en comptera alors sept à son palmarès, record absolu amélioré et deux de plus que le Portugais Cristiano Ronaldo. "Oui, il aura autant de Ballons d’Or que Blanche-Neige a de nains, s'amuse le chroniqueur. D'ailleurs, avant d'être surnommé 'la pulga' (la puce) en raison de sa vivacité, il était appelait à ses débuts en Argentine 'el enano', le nain. Un nain qui passe partout dans tous les stades, où aucune défense ne lui résiste depuis qu’il joue en pro".

Ces débuts chez les professionnels, c’était en 2003 à Barcelone. "À cette époque, il porte le numéro 30, c’est pour ça qu’il a choisi le même au PSG, souligne Florian Gazan (...) Depuis, il a marqué 683 buts dont 91 rien qu’en 2012, record historique, c’est mieux que Pelé. Je ne vais pas commencer à vous énumérer ses records, ce serait encore plus long qu’un concert de Francis Lalanne..."

Et alors, pourquoi va-t-il encore remporter le Ballon d’Or cette année ? "Parce qu’il le mérite", répond d'abord l'homme de 53 ans du tac-au-tac. Et puis "au Ballon d’Or, la notoriété ça compte et Jorginho, qui a gagné l'Euro avec l'Italie et la Ligue des champions avec Chelsea, pour 90% des gens au mieux c’est un chanteur de samba. Et puis Messi, il a gagné l’Euro sud-américain si je puis dire, la Copa America, la toute première de sa carrière. Je vous rajoute là-dessus 33 buts et 14 passes décisives et ça lui fait une bonne tête de favori".

"Ce serait super pour lui et pour nous, conclut Florian Gazan, puisque depuis la création du Ballon d’Or en 1956, seulement un joueur l’a gagné alors qu’il jouait en Ligue 1 : Jean-Pierre Papin en 1991, alors à l’OM. Raymond Kopa, Michel Platini et Zinédine Zidane, les autres vainqueurs français, l’ont obtenu alors qu’ils étaient à l’étranger".