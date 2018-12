publié le 03/12/2018 à 15:00

Sergio Agüero, Gareth Bale, Alisson Becker, Karim Benzema, Edinson Cavani, Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Roberto Firmino, Antoine Griezmann, Diego Godin, Eden Hazard, Isco, Harry Kane, N'Golo Kanté, Hugo Lloris, Mario Mandzukic, Sadio Mané, Marcelo, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Luka Modric, Neymar, Paul Pogba, Ivan Rakitic, Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah, Luis Suarez, Jan Oblak et

Raphaël Varane.



Le Ballon d'Or 2018 figure à coup sûr parmi ces 30 joueurs. Mais depuis que ces finalistes ont été dévoilées, lundi 8 octobre dernier, et même depuis le dimanche 15 juillet et la fin de la Coupe du Monde en Russie, quatre noms se détachent : par ordre alphabétique toujours, Griezmann, Mbappé, Modric et Varane, présents sur la pelouse de Moscou lors de la victoire de la France en finale face à la Croatie (4-2).

En 2010 et 2014, le lauréat n'avait pas été un vainqueur du Mondial (Messi après le sacre de l'Espagne, Ronaldo dans la foulée de celui de l'Allemagne). Le trophée va-t-il cette fois échapper à un Français ? "Seulement" finaliste en Russie, le Croate Modric a pourtant déjà été élu meilleur joueur du tournoi puis joueur FIFA de l'année. Le verdict est attendu aux alentours de 22h.

Ballon d'Or : le palmarès en direct

15h40 - Quatre Français ont remporté le Ballon d'Or depuis sa création en 1956 : Raymond Kopa en 1958, Michel Platini en 1983, 1984 et 1985, Jean-Pierre Papin en 1991 et Zinédine Zidane en 1998. Thierry Henry a terminé 2e en 2003, Franck Ribéry et Antoine Griezmann 3e en 2013 et 2016.



15h24 - 40% des Français pensent que le vainqueur sera Kylian Mbappé.



15h12 - Qui a voté ? Comment ? De quand à quand ? Retrouvez ici toutes les réponses.



15h00 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre l'évolution du palmarès du 63e Ballon d'Or en commençant par le(s) 30e(s) à partir de 16h.