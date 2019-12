Ballon d’Or 2019 : Messi, Mané, Van Dijk, Ronaldo... Qui sont les favoris ?

et AFP

publié le 02/12/2019 à 15:09

Ses détracteurs souligneront qu'il n'a remporté que le championnat d'Espagne, échouant en demi-finale de Ligue des champions avec le FC Barcelone et en demi-finale de la Copa America avec l'Argentine. Lionel Messi fait pourtant figure de favori à la succession du Croate Luka Modric, lundi 2 décembre.

L'attaquant de 32 ans aurait même pris connaissance de sa victoire il y a quelques jours selon la presse catalane. Si tel est le cas, il décrochera son sixième Ballon d'Or (après 2009, 2010, 2011, 2012 et 2015), nouveau record avec un de plus que son éternel rival Portugais Cristiano Ronaldo (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

Pour ses supporters, Messi a une nouvelle fois porté le Barça à bout de bras ces 12 derniers mois, terminant meilleur buteur de la Liga (36 réalisations) et de de la Ligue des champions (12). Il a déjà reçu le prix Fifa The Best cette année. La "Pulga" pourrait bénéficier de deux avantages : 2019 est une année impaire sans Mondial ni Euro ; le mode de scrutin avec un panel de 180 journalistes, un par pays, pour qui il reste très spectaculaire.

Dispersion des voix chez les Reds ?

C'est aussi le cas de Ronaldo, qu'il ne faut jamais écarter lorsque vient le moment de décerner la récompense suprême individuelle pour un footballeur. Les autres noms qui reviennent le plus sont ceux des joueurs de Liverpool Sadio Mané et Virgil Van Dijk, devant leurs coéquipiers Alisson Becker et Mohamed Salah, tous vainqueur de la Ligue des champions, l'habituel juge de paix lors des années impaires.

Van Dijk (28 ans) a été désigné joueur UEFA de l'année en août. Pilier d'une sélection néerlandaise en plein renouveau, le colosse (1,93 m pour 92 kg) s'est affirmé comme le meilleur défenseur central du monde et l'un des artisans majeurs de la saison historique des Reds". Mais à l'image des joueurs de l'équipe de France l'an passé (Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Raphaël Varane), la dispersion des voix en faveur des autres stars de Liverpool peut lui être fatale.

Le Sénégalais Mané, également co-meilleur buteur du championnat d'Angleterre avec Liverpool et vice-champion d'Afrique avec sa sélection, a été plébiscité par de nombreux observateurs et anciens joueurs pour succéder à George Weah, seul joueur africain à avoir remporté ce prix en 1995.

Premier podium pour Mbappé ?

Quant à Kylian Mbappé, 21 ans dans 18 jours (le 20 décembre), 4e l'an passé, il saura s'il monte sur le podium pour la première fois. Le nom du Ballon d'Or sera annoncé vers 21h50, en conclusion d'un classement des 30 meilleurs joueurs du monde dévoilé dans l'ordre décroissant à partir de 17h.