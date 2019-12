publié le 30/11/2019 à 18:30

Même s'ils jugent majoritairement qu'il a pris une dimension démesurée dans la sphère médiatique et qu'il pousse trop les joueurs à jouer pour leurs propres statistiques, les Françaises et les Français considèrent avant tout que le Ballon d'Or est la plus grande récompense individuelle du football.



Kylian Mbappé arrive largement en tête des joueurs qui le méritent le plus pour l'année 2019, devant Antoine Griezmann, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Karim Benzema. Une grande partie des sondés le trouve sympathique, proche du public, mature, spectaculaire, humble et charismatique. 81% estiment qu'il a le potentiel pour devenir le meilleur joueur du monde dans les années à venir.

Voici les principaux enseignements du sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama sur internet les mercredi 27 et jeudi 28 novembre, auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgées de 18 ans et plus, parmi lesquelles 424 amateurs de football, selon la méthode des quotas.

1. Le Ballon d’Or : prestigieux mais critiqué

À quelques heures de l’annonce du lauréat du Ballon d’Or 2019, lundi 2 décembre aux alentours de 22h10, les Français et les amateurs de football émettent de nombreuses critiques à l’égard du trophée. Certes, ils reconnaissent très massivement son prestige : 74% du grand public et 85% des passionnés considèrent que c’est la plus grande récompense individuelle du football.

Les uns comme les autres jugent qu’il a pris une dimension démesurée dans la sphère médiatique (71% et 74%), qu’il pousse trop les joueurs à jouer pour leurs propres statistiques et moins pour le collectif (68% et 69%), qu’il récompense trop souvent les joueurs offensifs (67% et 79%) et en fonction des résultats de leur équipe (62% et 69%). Résultat, la majorité des Français (74%) et la moitié des amateurs de football (50%) affirment ne pas s’intéresser à la récompense.

baro1 Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

2. Mbappé largement devant Griezmann et Messi

Si la victoire en Coupe du Monde aurait pu consacrer un membre de l'équipe de France en 2018, il y a peu de chance que l’un d’entre eux soit couronné cette année. Pourtant, les personnes interrogées placent trois joueurs français parmi les cinq premiers cette année.

En tête, Kylian Mbappé est cité par 39% des Français et 35% des amateurs de football. Il devance Antoine Griezmann (18% et 15%), Lionel Messi (10% et 12%), Cristiano Ronaldo (8% et 8%) et Karim Benzema (6% et 9%).

Les joueurs de Liverpool Sadio Mané, Mohamed Salah et Virgil Van Dijk, vainqueurs de la Ligue des champions, n'arrivent qu'ensuite.

Ballon d'Or 2019 : Mbappé largement devant Griezmann et Messi Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

3. Mbappé bénéficie toujours d’une excellente image

Les amateurs de football considèrent toujours largement le jeune attaquant du Paris Saint-Germain (20 ans) comme sympathique (88%), spectaculaire (84%), mature pour son âge (82%), et proche du public (81%). Seule baisse significative par rapport à juillet 2017 : il est moins perçu comme humble (68%) même si cela reste très majoritaire.

Mbappé bénéficie toujours d'une excellente image Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

Et si le Ballon d’Or ne sera probablement pas pour lui cette année, comme il l’a lui-même reconnu, les Français et les amateurs de football n’ont pas de doute : ils sont 81% et 89% à considérer que Kylian Mbappé a la potentiel pour devenir le meilleur joueur du monde dans les années à venir.

Mbappé : le potentiel pour devenir le meilleur joueur du monde Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama