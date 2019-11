publié le 30/11/2019 à 20:24

Certains internautes y ont immédiatement fait référence une fois le groupe de la France à l'Euro 2020 (12 juin-12 juillet) connu : le F, avec l'Allemagne, le Portugal et un barragiste qui sera connu le 31 mars - Islande, Bulgarie, Hongrie, Géorgie, Macédoine du Nord, Kosovo ou Biélorussie. Cette fois, la légendaire chance du sélectionneur des Bleus depuis juillet 2012 n'a pas opéré.

"L'animal de compagnie de Didier Deschamps a disparu pour ce tirage puisqu'il avait la réputation d'avoir de la réussite, s'est à son tour amusé Bixente Lizarazu en début de soirée. Ce n'est pas le cas. C'est le groupe de la mort. Habituellement ce sont les autres équipes. Là, on a véritablement le groupe le plus difficile : l'Allemagne à Munich (...), le Portugal champion d'Europe en titre".



"On rentre tardivement dans la compétition, souligne 'Liza' (le mardi 16 juin, ndlr) donc ça veut dire moins de récupération entre les matches. Ça veut dire aussi qu'il faudra être prêt tout de suite. On ne peut pas se permettre de monter en puissance comme parfois on peut le faire. D'ailleurs c'est l'idéal de passer la phase de groupes à 80%. Là, il faudra être prêt à 100%".

Toutefois, Bixente Lizarazu se montre optimiste pour la qualification en 8es de finale. "Le petit bémol que je mettrais c'est qu'il y a deux qualifiés par groupe et les quatre meilleurs 3es. Donc pour que ce soit la catastrophe, il faut vraiment un énorme concours de circonstance et beaucoup de contre-performances".