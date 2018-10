publié le 10/10/2018 à 11:12

Sacrée championne du monde pour la deuxième fois de son histoire le dimanche 15 juillet 2018, l'équipe de France de football a pu étrenner son nouveau maillot avec les deux étoiles au dessus du coq face à l'Allemagne début septembre (0-0). Les supporters, eux, doivent toujours patienter avant de mettre la main sur la précieuse tunique, quasiment introuvable depuis trois mois.



Interrogé par RTL, le président de la FFF Noël Le Graët ne cache pas son malaise. "Franchement, autant de retard, c'est difficile à comprendre. On va être livrés, mais avec un bon mois de retard. On aurait pu déjà vendre 300.000 maillots, j'en suis convaincu. On les vendra sûrement avant Noël, ça ne change pas grand chose . Mais c'est dire non tous les jours qui est compliqué. Les magasins sont vides, la vente en ligne on n'en a pas".

"On va être livrés dans les semaines qui viennent, 130.000 je crois, et un peu plus avant Noël, précise l'homme de 76 ans. Mais c'est regrettable". Le patron du foot français ne souhaite toutefois pas trop "critiquer Nike, qui est un partenaire quand même remarquable. Si on n 'avait pas Nike, le football amateur ne se porterait pas aussi bien. Il y a un incident, il y aura deux mois de retard, mais on récupérera. Je pense que l'année prochaine, on fera des opérations importantes avec eux".

Réunis à Clairefontaine depuis lundi 8 octobre, les Bleus reviennent sur le terrain jeudi 11 octobre pour un match amical face à l'Islande à Guingamp (21h). Mardi 16 octobre (20h45), ils recevront l'Allemagne à Saint-Denis dans le cadre de la nouvelle Ligue des Nations de l'UEFA.