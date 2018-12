Ballon d'Or 2018 : 40% des Français pensent que ce sera Mbappé

publié le 01/12/2018 à 18:30

De passage dans les locaux de RTL jeudi 29 novembre, le Ballon d'Or est officiellement remis lundi 3 décembre à Paris au joueur qui aura le plus marqué l'année 2018, selon un collège de journalistes du monde entier (un par pays). À 56%, les Françaises et les Français estiment qu'il doit être revenir à l'un des Bleus sacré Champion du Monde l'été dernier en Russie.



Avec 47% de souhaits exprimés, Kylian Mbappé devance largement Antoine Griezmann (22%) et Raphaël Varane (8%). Et pour 40% des Français, c'est l'attaquant du Paris Saint-Germain qui va l'emporter, un avis partagé par les seuls amateurs de football (38%).

Voici les principaux enseignements du sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama sur internet les jeudi 29 et vendredi 30 novembre, auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgées de 18 ans et plus, parmi lesquelles 446 amateurs de football, selon la méthode des quotas.

1. 56% des Français estiment qu'il doit être attribué à un Bleu

20 ans après le dernier sacre d'un Français, Zinédine Zidane, un cinquième joueur français va-t-il inscrire son nom au palmarès du Ballon d'Or ? Pour une majorité de Françaises et de Français (56%) ce doit en tout cas être le cas puisque les Bleus ont remporté la compétition phare de l'année, la Coupe du Monde en Russie. Chez les amateurs de football, le sous-total "oui, tout à fait" et "oui, plutôt" grimpe même à 73%.

Ballon d'Or 2018 : 56% des Français estiment qu'il doit être attribué à un Bleu Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

2. 47% des Français souhaitent que ce soit Mbappé

Sept Français dont six Champions du Monde font partie de la liste des 30 finalistes cette année. Parmi eux, trois noms reviennent régulièrement parmi les favoris. Raphaël Varane, vainqueur de la Coupe du Monde mais aussi de la Ligue des Champions cette saison arrive en troisième position (8%) des joueurs souhaités dans notre sondage. Il est devancé par Antoine Griezmann (22%), vainqueur de l’Europa League en plus du Mondial.



Mais celui que les Français et les amateurs de football souhaiteraient voir couronné est Kylian Mbappé. Avec 47% des citations, l'attaquant du PSG écrase la concurrence. À 19 ans, la nouvelle pépite de la planète foot a l’occasion de devenir le plus jeune Ballon d’Or de l’histoire devant le Brésilien Ronaldo, sacré en 1997 à l’âge de 20 ans.



Derrière ces trois Français, les joueurs étrangers peinent à tirer leur épingle du jeu. Peu de Français souhaitent un 6e trophée pour le Portugais Cristiano Ronaldo (6%) ou l'Argentin Lionel Messi (4%). Le Croate Luka Modric ne réunit que 3% des voix.

Ballon d'Or 2018 : 47% des Français souhaitent que ce soit Mbappé Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

3. 40% des Français pensent que ce sera Mbappé

Il y a une différence entre le souhait et le pronostic. Mais, dans les deux cas, Kylian Mbappé est largement au dessus du lot puisqu'il est désigné par 40% des Français et 38% des

amateurs de football. Antoine Griezmann et Cristiano Ronaldo se partagent le podium avec 14% des pronostics.



Chez les amateurs de football c’est Luka Modric qui se hisse à la deuxième place. Alors que seulement 4% d’entre eux souhaitent que le Croate l’emporte, ils sont 21% à pronostiquer sa victoire. Cristaino Ronaldo complète ce podium (14%) et Antoine Griezmann n'arrive que 4e (11%).

Ballon d'Or 2018 : 40% des Français pensent que ce sera Mbappé Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama