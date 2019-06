Andorre-France : découvrez les compos probables

et AFP

publié le 11/06/2019 à 16:15

Didier Deschamps attend une réaction de la part de ses Bleus, fantomatiques contre la Turquie, pour le dernier chapitre de la saison, mardi 11 juin (20h45) face au 134e du classement FIFA. Après la "belle gifle" - dixit le sélectionneur - reçue dans le stade surchauffé de Konya, place au décor minimaliste d'Andorre-la-Vieille, son stade de 3.300 places entouré par les montagnes pyrénéennes, sa pelouse synthétique et ses 5°C attendus.



Dans les Pyrénées, il faudra retrouver tous les ingrédients qui ont fait la force de l'équipe championne du monde : l'appétit de gagner, la solidarité dans les efforts et la victoire, surtout. Ce fut le cas lors des deux premiers matches des éliminatoires, en mars contre la Moldavie (4-1) puis l'Islande (4-0), mais pas contre la Turquie (2-0), l'adversaire le plus relevé du groupe.

Le sélectionneur pourrait opérer plusieurs changements par rapport au 11 qui a débuté samedi 8 juin. En défense, les latéraux Benjamin Pavard et Lucas Digne devraient laisser leur place aux Lyonnais Léo Dubois et Ferland Mendy. La pelouse synthétique d'Andorre convient mal à Samuel Umtiti et son fragile genou gauche. De quoi offrir à Clément Lenglet une première cape internationale aux côtés de Raphaël Varane ?

Giroud ou Ben Yedder ?

Au milieu, Deschamps reconduira-t-il la paire formée par Moussa Sissoko et Paul Pogba à Konya ? Le premier pourrait laisser sa place à Tanguy Ndombélé. Sur les côtés de l'attaque sont attendus Florian Thauvin en raison de ses bons entraînements et Kylian Mbappé, décalé du coup à gauche. Un doute subsiste sur l'avant-centre devant Antoine Griezmann : Olivier Giroud ou Wissam Ben Yedder.

Andorre-France : les équipes de départ probables

France : Lloris - Dubois, Varane, Lenglet, F. Mendy - Ndombélé, Pogba - Thauvin (ou Lemar), Griezmann, Mbappé - Giroud (ou Ben Yedder).



Andorre : Gomes - Rubio, Llovera, Lima (cap.), San Nicolas - Clemente, Rebes, Vales, Cervos - Vieira, Alaez (ou C. Martinez).