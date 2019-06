publié le 09/06/2019 à 13:48

"On n'y était pas ce soir", difficile de nier les évidences. Le sélectionneur français, dépité par la défaite des Bleus en Turquie, dresse un constat "simple, clair et limpide : c'est un non match de notre part ".



Pour Didier Deschamps, qui prend aussi sa part de "responsabilité", ses champions du monde ont livré une performance indigne de leur statut. "Beaucoup trop d'insuffisances, que ce soit avec le ballon, dans l'agressivité ou dans la justesse technique", confesse-t-il dans un entretien accordé à M6 et RTL. Sans oublier, tout de même, le talent de l'équipe turque qui aurait pu infliger une défaite encore plus sévère aux Bleus.

"Si Hugo n'est pas là sur certains coups, cela peut-être plus dur pour nous", concède Didier Deschamps au sujet des nombreux arrêts de son gardien-capitaine, le seul à ne pas se noyer dans le bain turc.

Mais comment expliquer la faillite des Français ?

L'ambiance du stade de Konya a-t-elle joué ? Antoine Griezmann et ses partenaires ont fait face à un public bouillant. Les sifflets envers les Bleus n’ont pas manqué. "L'ambiance, les joueurs savaient à quoi s'attendre. Les supporters ne sont pas sur le terrain", balaie le sélectionneur.



Est-ce la fatigue alors ? Les joueurs arrivent en juin éreintés par une longue saison de championnats, Coupes d’Europe et rassemblements internationaux. "J'ai bien conscience de cela. Mais ce n'est pas une raison pour livrer un match aussi pauvre que celui-là", balaie une fois de plus Didier Deschamps.



Ses Bleus ont désormais un objectif : relever la tête en Andorre mardi 11 juin. "La motivation on doit l’avoir", l'occasion de terminer la saison sur une "note positive". L'occasion de prouver que ce Turquie-France n'est qu'un accident dans la course à l'Euro 2020.